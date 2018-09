Moan kraftig forslått etter krasj i hoppbakken

Er det et ansikt? Er det Trondheim by?

Saken oppdateres.

Magnus Moan fikk et svært ublidt møte med vantet etter at hoppskiene lugget på sletta under det siste Sommer Grand Prix-rennet i kombinert i Slovenia søndag.

Etterpå var ikke trønderveteranen i stand til å gå det 10 kilometer lange rulleskirennet.

– Han slo seg i skinka og i skuldra. Det er ikke noe alvorlig med Magnus, men han er kraftig forslått, opplyser landslagssjef Kristian Hammer.

Moan ble nummer ni i lørdagens SGP-renn. 35-åringen står denne sesongen utenfor landslaget, men fikk være med den norske troppen til Planica.

Espen Bjørnstad var best av de norske kombinertløperne søndag. 24-åringen gjorde karrierebeste da han tok 2.-plassen bak Mario Seidl fra Østerrike.

