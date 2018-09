Moan står utenfor landslaget, men er tatt ut i norsk tropp

Fare for at Trondheim kommune etablerer en diskriminerende praksis som bryter med norsk språkpolitikk

Magnus Moan står utenfor landslaget denne sesongen, men er tatt ut i den norske troppen til helgens Sommer Grand Prix-renn i Planica.

Sju kombinertutøvere er tatt ut til rennene i den slovenske skimetropolen som skal arrangere ski-VM i 2023.

Det er individuelt renn lørdag og søndag i Planica. Konkurransene er eneste internasjonale test for deler av kombinertlandslaget foran VM-sesongen i Seefeld, som innledes med verdenscuphelg i finske Ruka i november.

– Det blir spennende med både Jan Schmid og Magnus som kanskje har sine siste sesonger. Vi ser også at Espen Bjørnstad har imponert så langt i sesongoppkjøringen, og det blir ekstra spennende å følge ham mot flere av de beste i verden, sier landslagssjef Kristian Hammer.

– Vi stiller med en blanding av unge utøvere og et par med skikkelig rutine. Vi er på plass og klare for helgas renn, tilføyer han.

Rennene i Planica blir også første konkurranse for landslagstrener Stian Kvarstad samt utstyrsansvarlig og hjelpetrener Tom Hilde.

Espen Andersen er en av flere landslagsløpere som er på plass i Planica.

– Jeg reiser til Planica for å få konkurransetrening, og jeg ønsker å konkurrere med mest mulig like rammer som jeg møter på vinterstid for å holde rutinene ved like. Flere av de utenlandske konkurrentene er nok allerede i form, mens andre er på vei. Det som er viktig for meg med en slik konkurranse, er hvordan jeg selv ligger an sammenlignet med resten av startfeltet, sier han.

Disse deltar for Norge: Jan Schmid (Sjetne), Espen Andersen (Lommedalen), Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen), Simen Tiller (Moelven), Simen Kvarstad (Byåsen), Kasper Moen Flatla (Jardar), Magnus Moan (Byåsen).

