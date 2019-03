Monsterhopp av Kobayashi i sesongens siste renn

Gjenkjenner du et av objektene?

Saken oppdateres.

Ryoyu Kobayashi hoppet nesten 500 meter på sine to hopp i sesongens siste renn i Planica. Johann André Forfang ble beste norske på en skuffende 7.-plass

Kobayashi, som har vært verdens beste skihopper stort sett hele sesongen, satte først ny bakkerekord i Planica i den første omgangen da han landet på 252 meter.

I sesongens aller siste hopp, etter å ha sett andremann fra 1. omgang Domen Prevc strekke seg til 222,5 meter i sitt andrehopp, knallet Kobayashi til igjen. Selv om han var ustø i lufta i tunge forhold, landet han på 230,5 meter. Han var til slutt hele 20,9 poeng foran Prevc.

Seieren gjør at Kobayashi også gikk til topps i skiflygingscupen, samt Planica7, en miniturnering for alle konkurransene i Slovenia. Seieren søndag var hans trettende i verdenscupen denne sesongen, noe bare to har klart før han: Peter Prevc vant 15 i 2015/16 og Gregor Schlierenzauer vant 13 i 2008/09.

I tillegg til dette vant 22-åringen fra Hachimantai verdenscupen sammenlagt overlegent, samt Raw Air og hoppuka. Med andre ord – en eventyrlig sesong for hopperen fra Japan.

Verdensrekorden i skihopping er for øvrig på 253,5 meter. Den ble satt i Vikersund i 2017 av østerrikeren Stefan Kraft.

Verdenscup hopp menn søndag Verdenscup hopp menn i Planica, Slovenia (HS240) søndag, individuell skiflyging: 1) Ryoyu Kobayashi, Japan 464,9 (252,0-230,5), 2) Domen Prevc, Slovenia 444,0 (239,5-222,5), 3) Markus Eisenbichler, Tyskland 442,5 (227,0-235,0), 4) Piotr Zyla, Polen 438,6 (248,0-222,0), 5) Timi Zajc, Slovenia 425,4 (231,5-229,5), 6) Dawid Kubacki, Polen 424,8 (229,5-234,0), 7) Karl Geiger, Tyskland 422,8 (238,5-228,0), 8) Johann Andre Forfang, Norge 416,2 (225,0-223,5), 9) Anze Semenic, Slovenia 413,8 (241,0-224,0), 10) Evgeniy Klimov, Russland 411,7 (233,0-221,5). Øvrige norske: 16) Robert Johansson, Norge 397,4 (226,5-211,5), 28) Halvor Egner Granerud, Norge 327,6 (194,5-216,0). Sluttstilling verdenscupen (28 av 28 renn): 1) Kobayashi 2085, 2) Stefan Kraft, Østerrike 1349, 3) Kamil Stoch, Polen 1288, 4) Zyla 1131, 5) Kubacki 988, 6) Johansson 974, 7) Eisenbichler 937, 8) Forfang 892, 9) Zajc 833, 10) Geiger 765. Øvrige norske (topp 30): 15) Granerud 422, 19) Andreas Stjernen 335. Skiflygingscupen (6 av 6 renn): 1) Kobayashi 407, 2) Eisenbichler 371 3) Zyla 289, 4) Prevc 271, 5) Kubacki 211, 6) Zajc 250. Norske (topp 30): 9) Forfang 200, 12) Johansson 136, 16) Daniel-André Tande 89, 24) Granerud 54, 25) Stjernen 43. (©NTB)

For de norske hopperne ble det et skuffende hopprenn. Johann André Forfang var best med 416,2 poeng og sjuendeplass. 23-åringen var uheldig med forholdene i den første omgangen, men hoppet likevel 225 meter. Han fikk det ikke til å klaffe i sitt siste hopp, der han slo av en og en halv meter.

– Det er ikke toppnivået mitt, men jeg er ganske fornøyd med dagens renn, sier Johann André Forfang til NRK.

Robert Johansson ble nummer 16 etter å ha landet på 226,5 og 211,5 meter. Halvor Egner Granerud endte på 28.-plass etter hopp på 194,5 og 216 meter.