Mowinckel tok karrierens første seier: – En fantastisk følelse

Saken oppdateres.

Mowinckel ledet etter den første omgangen av storslalåmrennet i tyske Ofterschwang. Etter pause fulgte hun opp, og kjørte inn til seier med 66 hundredelers margin ned til Victoria Rebensburg på annenplass.

Dette er Mowinckels aller første seier i verdenscupen. Det var også første gang på over 15 år at en norsk kvinne vant et verdenscuprenn i storslalåm.

– En fantastisk følelse

– Jeg er så glad. Det er en fantastisk følelse. Det er en drøm jeg alltid har hatt. Det er så utrolig, sier vinneren i et intervju vist på NRK.

Hun var fra seg av glede i seiersintervjuet. Hun var ikke alene om å være fornøyd.

Kjempesesong

– Det er så nydelig, sa NRK-ekspert Bjarne Solbakken da Mowinckel lå jublende i målområdet.

– Hun tapte litt over toppen, men så bare leverte hun som hun skulle. Ingen var i nærheten i dag. Det er så fortjent. Jeg er stum av beundring, sa Solbakken på direkten.

Tyske Victoria Rebensburg og amerikanske Mikaela Shiffrin fulgte nærmest på resultatlisten.

For Ragnhild Mowinckel har 2017/18-sesongen vært eventyrlig. I OL i Sør-Korea i februar tok hun to sølv.

Det ble knallsterk norsk laginnsats i Tyskland. I tillegg til Mowinckels triumf, kjørte Nina Haver-Løseth inn til en sterk syvendeplass. Kristin Lysdahl ble nummer ni, hennes beste prestasjon i karrieren.