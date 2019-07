NRK mister enda en rettighet. Nå forsvinner skøyter.

Saken oppdateres.

Det kunngjorde NENT (Nordic Entertainment Group) i en pressemelding torsdag.

De har sikret seg rettighetene til å sende hurtigløp og kunstløp i regi av Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) fra høsten 2019 og frem til 2022/23-sesongen.

Rettighetene innebærer at de får sende verdenscup, EM og VM i hurtigløp og kortbaneløp.

Har også alpint og nordiske grener

I kunstløp sendes EM, VM og ISU Grand Prix.

I april ble det klart at NENT hadde skaffet seg FIS-rettighetene til alpint og nordiske grener fra 2021. Det innebærer langrenn, hopp og kombinert. I tillegg sikret de seg rettighetene til snowboard, freestyle og freeski.

De har sikret seg de samme rettighetene i Sverige, Finland og Danmark.

For NRK betyr det siste rettighetstapet at de kun vil ha alle rettigheter til skiskyting blant vintersportene når de mister alpint og nordiske grener i 2021.

Administrerende direktør i NENT group, Anders Jensen, har følgende kommentar i pressemeldingen:

– Denne avtalen er nok en milepæl for NENT group, når vi fortsetter å redefinere strømme- og TV-opplevelsen for sportstilhengere på tvers av Norden. Skøytesporten tiltrekker seg mange seere, og vil komplettere resten av vintersportsrettighetene vi nylig har sikret oss. Verdens raskeste skøyteløpere, tre ISU-konkurranser her i Norden, samt NENT group sine produksjoner og kommentatorer i verdensklasse, betyr at våre seere har enda mer å se frem til i de neste fire sesongene.

– Vi er stolte

Det er Bruno Marty, senior visepresident for vintersport i Infront, som har meglet frem avtalen.

– Dette er en av våre aller første avtaler i vårt nye partnerskap med ISU. Vi er stolte over å ha fått med oss NENT Group, som med sitt sterke engasjement for vintersport, og som med sine plattformer og merkevarer kommer til å hjelpe oss med å øke interessen for disse spennende idrettene. Distribusjonen på NENT Group sine strømmetjenester, i tillegg til rikelig med dekning på fri-TV, kommer til å gi tilgang til et stort, lidenskapelig og voksende publikum over hele Norden, sier Marty.

Hurtigløps-VM i allround og sprint skal arrangeres i Hamar i februar 2020. Vikingskipet blir også arenaen for allround-VM i 2022.

NENT har allerede NHL og KHL ishockey, UEFA Champions League, Bundesliga og Ligue 1-fotball, IndyCar, NFL Amerikansk fotball, boksing, tennis, basketball, håndball og golf i sin portefølje.

NRKs sportsredaktør Egil Sundvor har så langt ikke besvart våre henvendelser