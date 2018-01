NRK og TV 2 nektes å gjøre dette i OL

Ann Kristin bygde sitt eget hus for under 100 000 kroner

Til og med Vancouver i 2010 var det NRK som sendte OL. Så tok TV 2 over. Denne gangen er det imidlertid Eurosport og TVNorge som skal sende vinter-OL.

Kanalenes amerikanske eier Discovery kjøpte rettighetene for 1,3 milliarder euro (rundt 15 milliarder norske kroner) i 2015. Det betyr også at kanalene har enerett på å gjennomføre TV-intervjuer med utøverne inne på OL-stadion.

Både NRK og TV 2 har imidlertid forsøkt å skaffe seg TV-akkrediteringer. Dialogen med Discovery har imidlertid ikke ført frem. I stedet har Eurosport gitt VG tillatelse.

– Vi har hatt samtaler med både TV 2 og NRK. Dette har vært gode og ryddige samtaler, men vi har valgt å forlenge det redaksjonelle samarbeidet vi har med VG, sier administrerende direktør i Discovery Norge Tine Austvoll Jensen til Aftenposten.

Krevde 1 million kroner

Dermed får ikke TV 2 og NRK gjennomføre seiersintervjuer med norske utøvere rett etter målgang. Det er en helt ny situasjon for begge kanaler.

Hverken TV 2, NRK eller Discovery vil bekrefte at det hele utviklet seg til å bli en diskusjon om penger. Men etter det Aftenposten forstår, krevde Discovery 1 million kroner fra NRK for TV-akkreditering.

Det var NRK som først kom på banen. På spørsmål om hvorfor partene ikke ble enige, svarer sportsredaktør i NRK Egil Sundvor at «Discovery skal få lov til å fortelle om detaljene».

Slik svarer Tine Austvoll Jensen i Discovery:

– I de fleste andre land innebærer overdragelse av sånne type rettigheter at det må betales store summer til rettighetshaver, men penger har ikke vært avgjørende for at vi ikke ble enige med NRK.

– En spesiell prosess – for å si det forsiktig

Etter forhandlingene med NRK viste også TV 2 interesse for TV-akkrediteringene. Diskusjonene mellom TV 2 og Discovery hadde et komplisert bakteppe. På våren kranglet nemlig partene om bruken av høydepunkter fra Eliteserien.

Les mer om den konflikten her:

Ifølge sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen møttes partene aldri til forhandlinger om OL-akkrediteringene.

– Vi har jobbet for å finne en løsning i mer enn halvannet år uten å komme i mål. Det har vært en spesiell prosess – for å si det forsiktig – for vi har aldri kommet i reell forhandlingsposisjon før vi nå får beskjed om at døren er lukket for godt, sier Jansen Hagen.

– Hva mener du med at prosessen har vært spesiell?

– Med det mener jeg at vi aldri har tatt flere initiativ over lengre tid, uten å komme til forhandlingsbordet, før vi nå opplever at toget er gått. Det er sterkt beklagelig at vi ikke har hatt en bedre dialog om dette.

Beskyldes for uryddig kommunikasjon

Sportsdirektør i Discovery Eirik Koren forklarer hvorfor samtalene med TV 2 er avsluttet.

– IOC har satt noen frister for når akkrediteringer skal være innmeldt, som vi må forholde oss til. Vi har ikke kommet langt nok i samtalene med TV 2 til at vi kommer til å finne en samarbeidsmodell, sier Koren.

Når Aftenposten videreformidler denne beskjeden til Jansen Hagen, sier TV 2-sjefen han ikke visste at Discovery anser samtalene som avsluttet. Jansen Hagen mener Discovery har kommunisert på en uryddig måte.

Sportsredaktør i NRK Egil Sundvor har også betenkeligheter med hvordan Discovery har opptrådt.

– Det er nytt for oss å forhandle med et selskap styrt fra USA. De forhandler på en annen måte enn det vi er vant til. De hadde krav og forventninger som var nye for oss, sier Sundvor.

Tine Austvoll Jensen avviser at selskapets amerikanske eiere har lagt føringer for samtalene med NRK.

– Sist jeg sjekket, så var jeg ikke bare norsk, men nordnorsk. Jeg er fra Bodø. Jeg har ingen amerikanske røtter. Når det er sagt: Vi opplever at vi har strukket oss langt for å finne løsninger både vi og NRK kan tjene på under et samarbeid under OL. Så får Egil Sundvor ha en mening om at han ser på det som amerikansk, men så vidt meg bekjent er jeg norsk og fra Bodø, sier Jensen.

– Ingen seiersintervjuer

Selv om OL skal sendes på Eurosport og TVNorge, satser også TV 2 og NRK på mesterskapet. TV 2 sender fem medarbeidere til OL. NRK, som har radiorettighetene, sender 16 personer.

For å få gjennomført TV-intervjuer etter øvelsene, er NRK avhengige av at utøverne møter journalistene deres utenfor arenaene, forteller sportsredaktør Sundvor.

– Vi får ikke tilgang til seiersintervjuer etter mål for TV. Da må vi snakke med utøverne utenfor arenaene.

– Så NRK sender TV-intervjuer med utøverne likevel?

– Ja, vi håper jo det. Men utøverne har også et stramt program. De må bli kjørt tilbake til hotellet og gå på medaljeseremonier. Det gjør arbeidsbetingelsene vanskeligere, sier Sundvor.

Vegard Jansen Hagen i TV 2 deler den oppfatningen. Han sier det er «ingen tvil» om at kanalens nyhetsformidling under OL får vanskeligere rammevilkår.

Ikke bekymret

Administrerende direktør i Discovery Tine Austvoll Jensen minner om at VG har fått TV-akkrediteringer, og at P4 har fått radioakkrediteringer.

– I tillegg er det sånn at alle norske medier har tilgang til å dekke OL gjennom skrivende akkrediteringer, akkurat som i tidligere OL. De har bare ikke tilgang til å filme på selve OL-arenaen med et kamera uten TV-akkreditering, sier Austvoll Jensen.

Selve OL-øvelsene blir sendt på TVNorge og Eurosport. I tillegg vil man kunne følge medaljejakten på Eurosport Player. OL starter fredag 9. februar.