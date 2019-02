NRKs VM-fjes har med mor og svigermor som barnepassere

Saken oppdateres.

Med til Østerrike er mamma og svigermor som barnepassere. Mellom forberedelsene til sendingene, den første torsdag, blir det amme-økter for Nysæter Rasch.

– Det som er gøy med direktesendinger, er jo når det skjer noe uventet. Northug hadde en egen snert på det. Så det blir nok ikke like uforutsigbart her. Det er jo litt på godt og vondt at han ikke er med nå. Det betyr at jeg har mer kontroll, men jeg sier ikke nei om noen tar over litt av hans kaliber, sier Nysæter Rasch.

I Val di Fiemme-VM i 2013 hadde hun sin første jobb med kveldssendinger i NRK. Det var da Northug hadde sitt bassengshow og vippet Nysæter Rasch ut i vannet under en direktesending.

Der var også Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning og Sjur Røthe med.

– Jeg tenker ikke så mye på badestuntet, men jeg hører jo innimellom at folk hvisker «der er hun som Northug dyttet i vannet». Northug er jo den utøveren jeg husker flest øyeblikk med.

Familie-støtte

Nysæter Rasch ble mor for andre gang i august. Hun fikk da sin andre sønn. Førstemann kom høsten 2016.

– Når er neste pupp?, spør svigermor Laila i solskinnet i Seefeld der NRK-profilen er ute og tusler med barnevogn.

– Svigermor har første uka (i Seefeld) og mamma den andre. Dette går jo ikke om man ikke har superhjelpere med seg, sier Nysæter Rasch.

Ektemannen hennes jobber også skift, og det kan dukke opp utfordringer når jobb-oppdrag kolliderer.

Nysæter Rasch startet i NRK som tilkallingsvikar i 2006. Hun ble kastet rett ut i arbeid en time etter at hun var i hus på Marienlyst. Så har det gått slag i slag som reporter, intervjuer i målområdet og til programlederroller.

Spent

I Lahti 2017 var det Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm som ledet VM-kveld-sendingene fra den finske byen.

Nå blir det 40 minutters direkte TV fra Seefeld sentrum med bare én programleder rett etter medaljeseremoniene nesten hver kveld i halvannen uke.

– Jeg er veldig spent og gleder meg selvfølgelig. Det som er bra, er at jeg ikke er en type som gruer meg. Noen blir bedre av å grue seg. Jeg er ikke slik, sier hun.

– Jeg tenker heller at: Så heldig jeg er som kan ha denne jobben. At det kanskje er over 1 million TV-seere, er noe jeg ikke tenker på mer enn en sjelden gang.

Takker

– Jeg hadde med meg en baby også til Lahti. Han var for liten til å reise fra da. Nå er jeg fortsatt i permisjon og skulle egentlig vært tilbake rett etter VM. Så skyver vi på det. Det er jo fantastisk at man er mamma til en liten baby og likevel får være med på ting som dette.

– Jeg er stolt av at NRK vil det og de er så fleksible og legger til rette for det. Det er litt kult at vi kan være litt foregangsfigurer på dette området overfor andre, sier Nysæter Rasch.

