Tor-Arne Hetland har fått seg ny jobb

Saken oppdateres.

Tor-Arne Hetland fikk sparken som trener for allroundslaget i langrenn i vår. Nå skal han sørge for at kinesernes voldsomme OL-satsing fram mot Beijing i 2022 blir en suksess.

– Tor-Arne Hetland er ansatt som sportssjef for prosjektet Team China Meråker, opplyser Bjørg Kvannli, rektor ved Meråker videregående skole til Adresseavisen.

Prosjektstart er planlagt 1. oktober. Da ankommer 40 utøvere, samt fem i støtteapparatet til Team China.

Det er lyst ut 11 stillinger knyttet til prosjektet, og det pågår en prosess med ansettelser av trenere og annet driftspersonell.

I tillegg er det signert en kontrakt om utdanning og trening for 1 år i idrettene langrenn og skiskyting, med partene China Winter Sports Administration og Chinese Rowing Association.