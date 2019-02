Nå kommer en helt ny VM-øvelse: Norge har gode medaljemuligheter

Saken oppdateres.

Under mesterskapet på enkeltdistanser i Inzell, går denne øvelsen torsdag, på åpningsdagen.

Skøytesportens ferske VM-øvelse er testet ut i verdenscupen i et par år. Norge vant sammenlagt siste sesong, og den siste verdenscupen i Polen rett før jul.

– Vi har så absolutt medaljemuligheter, sier Henrik Fagerli Rukke.

Han går den andre runden, etter at Bjørn Magnussen har ledet trioen de første 400 meterne. Håvard Holmefjord Lorentzen skal avslutte, og når han fullfører den siste runden alene på omtrent 25 sekunder, er det tiden han går over mål på, som teller.

Ligner på sykling

Det spesielle er at to lag starter på hver sin side av banens langside, slik man ser i sykling.

– Dessuten er det bare innersvinger, sier 22-åringen fra Hol idrettslag.

Han skal gå 500 meter dagen etter teamsprinten, men ser at teamsprinten gir størst muligheter for medalje.

– Ja, vi kan si at vi er kandidater til pallen. Nederland og Russland er kanskje de største favorittene.

– Norge har ofte vært imot nye øvelser i idrett. Hvordan er teamsprint tatt imot?

– Veldig godt. Det er fart og spenning, og tar ikke så lang tid. Åtte nasjoner stiller til start. Vinneren er kåret på under halvtimen, sier Rukke.

Han tok tredjeplass i EM på sprint i januar. Han har vært fast på teamsprintlaget, bortsett fra i Japan denne sesongen, da han slet med hoften. Da kom Jørgen Sæves inn.

«Øvelsen er Formel 1 på is»

Landslagstrener Edel Therese Høiseth mener også at teamsprint har appell.

– Vi liker den godt, og herrene har store sjanser. En ny øvelse er med på å utvikle sporten med full fart og spenning, sier 53-åringen, som i sin tid tok 2.-plass i sprint på VM.

På kvinnesiden er det for øvrig Martine Ripsrud, Anne Gulbrandsen og Hege Bøkko som utgjør laget. De er litt lenger unna, men som Høiseth sier:

– Man skal aldri si aldri.

Høiseth kaller øvelsen for «Formel 1 på is», og tror at den får fotfeste på skøyteprogrammet. Det at flere går sammen som et lag, er miljøskapende.

– Det er noe helt spesielt å kunne vinne og tape sammen.