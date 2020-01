Nå leker Nidaros igjen med tanken på opprykk

Saken oppdateres.

– Vi jobber litt fra sesong til sesong, og må egentlig skape noe ut av ingenting. Vi bruker mange unge lokale spillere, og spiller artig, fartsfylt hockey. Så langt denne sesongen er vi egentlig veldig fornøyde, sier styreleder Stig Sjåland i Nidaros hockey.

Foran sesongstart i 2018 var budskapet at klubben måtte trekke hardt i «det økonomiske håndbrekket».

Det innebar også å legge vekk alt snakk om Eliteserien, samt å skrinlegge jakten på én stor sponsor.

Jakter nytt plussresultat

Sist sesong endte med en trygg 5. plass i 1. divisjon, og Sjåland overtok som ny styreleder i en klubb som leverte overskudd på drift.

– Det forrige styret gjorde en god jobb, og vi skal fortsette den trenden. Ellers er det ikke liv laga. Vi har ikke mye penger, men vi setter tæring etter næring. Og det fungerer. Vi skal komme ut med et plussresultat også etter denne sesongen, sier han.

Etter en innkjøringsperiode, er det nye styret i klubben nå klar for jobben med å legge en strategiplan for de neste tre årene.

Opprykk og sponsorjakt

Styrelederen indikerer at opprykk igjen vil være et tema. Og at det krever jakt på nye sponsorkroner.

– Dersom vi skal komme oss noen vei, dersom vi skal klare å løfte oss opp i Get-ligaen, må vi legge en plan for de kommende årene. Skal vi jobbe for det, vil det være naturlig å se om vi kan finne oss en større samarbeidspartner. Vi har ikke kommet så langt at vi har definert hva en større sponsor er. Men samtidig ønsker jeg å understreke at alle de små sponsorene ønskes med videre. Vi er evig takknemlige for alle vi allerede har med på laget, og de muliggjør den satsingen vi gjør nå, sier han.

Ønsker å fylle hallen

Søndag møter Nidaros opprykksfavoritt Ringerike Panthers i Leangen Arena. Den første hjemmekampen på to måneder er en såkalt «kronekamp», med gratis inngang for publikum. Samtidig inviteres både sponsorer og privatpersoner til å bidra med et valgfritt beløp per tilskuer som møter opp. Målet er å få inn 50 kroner per tilskuer, men det økonomiske aspektet er likevel ikke det viktigste hevder styrelederen.

– Selvsagt håper vi på mye folk, slik at vi får inn så mye penger som mulig. Men det viktigste er at vi ønsker å fylle hallen. Og gjerne at det kommer nye publikummere, folk som kanskje ikke har vært på hockeykamp tidligere. Vi har en jobb å gjøre med å få opp interessen og eierskapet til laget. Det er det egentlige prosjektet med denne kampen, sier han.

Ligger an til å nå målet

Før helgas kamp ligger Nidaros på en svært positiv tredjeplass, plassen foran gjestende Ringerike. Det er langt opp til Lørenskog på andreplass, men samtidig er det like langt ned til Haugesund på femteplass.

– Denne sesongen har vi satset på en god sportslig ramme rundt laget, og det ser det ut til at vi har greid. Vi har et uttalt mål om fjerdeplass, og ligger an til å nå det målet, sier Sjåland.