Nå skal Kristoffersen gjøre noe han aldri har gjort før

Den svenske OL-heltens kamp: – Det er ubehagelig å se at noen vil at jeg skal dø

Saken oppdateres.

SÖLDEN: De siste sesongene har vært en evig duell mellom Henrik Kristoffersen fra Rælingen og Marcel Hirscher fra Salzburg. Østerrikeren har vært suveren. Men hans norske rival har ikke gitt opp håpet.

Søndag ble første del av vinterens duell mellom de to avlyst. En halvmeter snø som kom i løpet av natten, vindkast og mildvær førte til at arrangørene av verdenscupåpningen i Sölden måtte avlyse for andre året på rad.

HENRIK KRISTOFFERSEN: Født: 2. juli 1994 Fra: Rælingen Bor: Salzburg i Østerrike Klubb: Rælingen Skiklubb Meritter: Sølv i storslalåm i Pyeongchang (2018), bronse i slalåm i Sotsji 2014. 16 seiere i verdenscupen og totalt 45 pallplasser. Starter i verdenscupen: 106

Dermed må de to vente til Levi i Finland om snaue tre uker før de vet hvordan styrkeforholdet er. Kristoffersen håper selvfølgelig å nærme seg Hirscher, og han har et par nyheter som gjør at han skal være litt nærmere det store målet: Vinne verdenscupen sammenlagt.

Datoen er satt

Hirscher har de siste sesongene også prøvd seg i fartsrenn. Nå har Henrik Kristoffersen bestemt seg.

Han er fast bestemt på at han denne vinteren skal kjøre minst ett super-G renn. Det har han aldri før gjort i verdenscupen.

Rennet han har sett seg ut handler om super-G rennet i Bansko i Bulgaria. 23. februar er derfor en merkedag for 24-åringen.

– Akkurat det gjør jeg nødvendigvis ikke for å tukte Hirscher. De siste par årene ville han slått meg sammenlagt selv om han ikke hadde kjørt fartsdisipliner, fortalte han før rennet i Sölden var avlyst.

Det handler mer om å være klar dersom han skulle komme i poengknipe. Han ser ikke seg selv som en fremtidig fartskjører med det første.

– Dersom du har kjørt et fartsrenn, har du den erfaringen hvis du kommer til Kvitfjell eller verdenscupfinalen og da kjemper mot en fartskjører. Da kan det lønne seg å ha vært gjennom det, sier han.

Forbereder seg allerede nå

Han har allerede begynt å forberede seg på fartsdebuten. Da han lå på samling sammen med Jansrud, Kilde, Svindal og de andre norske fartskjørerne i Sas Fee for en drøy uke siden, trente han super-G.

– Det gikk bra. Jeg var veldig godt fornøyd.

Han reiser også til USA og skal kjøre storslalåm i Beaver Creek.

– I forkant her legger jeg også inn fire-fem dager med fartstrening. Men det er ikke aktuelt å kjøre super-G allerede da.

Hemmelig våpen

Den norske eneren i slalåm og storslalåm er kjent som en utøver som tester og tester. Han mener at det blir umulig uten å ha utstyr som er optimalt tilpasset. Hirscher er kjent som en som tester utstyr nesten like mye som han trener. Kristoffersen bruker også mye tid på det.

Nå tror han at han har noe smart på gang. At han kan ha noe nytt som sørger for at han kan kappe inn forspranget til østerrikeren som har vunnet verdenscupen sammenlagt syv år på rad.

Derfor spurte vi om hva det er han har funnet på foran denne vinteren. Han smiler lurt.

– Spør meg om jeg har noe nytt utstyr.

– Har du nytt utstyr?

– Ja.

– Hva er det?

– Det kan jeg ikke si.

– Er det noe som du tror kan gjøre en radikal forskjell?

– Man leter alltid etter noe som er bedre. Det er ingenting som er perfekt. Men når vi snakker om utstyr: Ja! Jeg har en del nytt utstyr.

– Er du komfortabel med dette nye utstyret nå?

– Ja, det er jeg.

– Du smiler så bredt nå at en skulle tro du hadde funnet opp kruttet på nytt.

– Ja, ehhh. Det er litt hemmelig. Vi kan si det slik at Rossignol har to mann som jobber med meg nå. De kjører på med det de har.

Akkurat der avsluttet vi samtalen om Kristoffersens nye «hemmelige våpen». Han ville ikke si mer om hva det er de har funnet på for å tukte den umulige, Marcel Hirscher.

– 60–40 fordel Hirscher

Den samme Marcel Hirscher har selv valgt å snakke seg selv ned foran sesongen.

Siden sesongavslutningen har han blitt far, og da han stilte opp på det østerrikske skiforbundets pressekonferanse i Sölden mente han at det kanskje var Kristoffersens tur i år.

– Scenen tilhører Kristoffersen, og han kommer til å kjempe mot andre utøvere, sa han.

Akkurat den påstanden har ikke Henrik Kristoffersen tenkt å tro på.

– Akkurat nå tror jeg det er styrkeforholdet mellom oss er 60–40 prosent i favør Hirscher.