Namsosingen Stian Saugestad klinte til med karrierebeste

Har bodd lenge i muggangrepet, kommunal bolig: - Det er fint her, men dette er midlertidig

Lyst på forandring? Her er vårens hårtrender

En frisone for fyll og fanteri

DIREKTE: Fullstendig bom for de norske på standplass

En frisone for fyll, fanteri og faenskap

En frisone for fyll og fanteri

Saken oppdateres.

– Det er veldig kult. Jeg hadde en veldig god dag og traff skikkelig bra. Det er godt å få det til. Jeg er alltid litt nervøs før start, så jeg følte litt på nervene. Da er det moro at det går bra, sier Stian Saugestad til Adresseavisen.

Han kjørte i mål til en foreløpig topp-ti-plassering fra startnummer 26. Han var 60 hundredeler bak Kjetil Jansrud, på en 11.-plass til slutt.

– Jeg hadde en målsetting om å være blant de ti beste. Det er det kult at jeg grep sjansen og kjørte en bra runde, sier Saugestad.

God norsk dag

Jansrud som stakk av med seieren i Kvitfjell. Det var Jansruds 21. verdenscupseier, og han har nå like mange seire som Kjetil André Aamodt i verdenscupen. Søndagens største overraskelse var Adrian Smiseth Sejersted, som fra et sent startnummer kjørte inn til en fjerdeplass.

– Det ble en veldig god dag for oss. Det er veldig kult at laget gjør det så bra, sier Saugestad.

– Alt er mulig

Namsosingen har mål om å kunne være med å kjempe om gode plasseringer i verdenscupen også til neste år.

– Jeg forsøker å ta nye steg hele tiden, og det neste blir å klatre mot toppen. Alt er mulig, sier han.