Narvik innstilt som Norges kandidat til alpin-VM

Saken oppdateres.

Det ble bekreftet under et åpent styremøte i Norges Skiforbund mandag ettermiddag, der et arbeidsutvalg la frem sin innstilling. Den endelige avgjørelsen faller under Norges Skiforbunds styremøte 19. november.

Et enstemmig arbeidsutvalg gikk for Narvik. Det som gikk i Narviks favør var at de kun har én arena, mot Kvitfjell/Hafjells fire arenaer.

– Har best mulighet internasjonalt

Dermed ble nasjonalanlegget vraket. Arbeidsutvalget mente Narvik hadde et spektakulært konsept der «fjell, by og sjø ligger kompakt sammen», mens store avstander talte mot Kvitfjell/Hafjells søknad.

– Vi tror at Narvik er en kandidat som kan vinne frem internasjonalt og få et VM til Norge. Det var vårt mandat: Hvem er det som har best mulighet til å få et VM til Norge, sa arrangemenstsjef Terje Lund i Norges Skiforbund.

Under presentasjonen sa han at Norge hadde to gode søkere som begge kunne vunnet frem i kampen for å få Norges aller første alpint-VM.

– Jeg er imponert over begge søknadene. Men vi måtte velge en som skilte seg ut, sa Lund.

Han la frem innstillingen på vegne av arbeidsutvalget.

Avgjøres om én uke

Styret i Norges Skiforbund kommer med sin endelige avgjørelse førstkommende mandag. Etter det skal skitinget godkjenne søknaden, før Det internasjonale skiforbundet (FIS) tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal arrangere alpin-VM i 2027.

– Vi tar en avgjørelse neste mandag, nå skal jeg lese rapporten, sa skipresident Erik Røste til NRK etter å ha mottatt innstillingen.

I Narviks planer ligger det at brorparten av innlosjeringer vil skje ved hjelp av cruiseskip. Fra kaia i Narvik til målområdet i skibakken er det kun noen få minutters gange.

Narviks søknad er også dyrere enn Kvitfjell/Hafjells, med 500–600 millioner kroner mot 100 millioner.