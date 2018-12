Nedtur for nordmennene i svært isete utfor

Et av de farligste yrkene må ta sikkerheten på alvor

Saken oppdateres.

Aksel Lund Svindal kom seg trygt gjennom en islagt utforløype i italienske Bormio, men var ikke i nærheten av seierspallen. Dominik Paris vant på hjemmebane.

Under enormt krevende forhold var det store sprik på fredagens resultatliste. Lite snø og mye is gjorde at fartskjørerne fikk en svært humpete tur ned mot mål.

Svindal hadde vært på Bormio-pallen i utfor tre ganger på rad, men årets utgave ble av det for røffe slaget. Veteranen var riktig nok bare seks hundredels sekund bak Paris ved første mellomtid. En dårlig inngang på en sving kostet litt, og med et markant kortere hopp enn konkurrentene tapte Svindal mye tid.

– Det er ikke bra nok. Men det er en utrolig røff løype i år. Jeg sto over treningen i går for å spare kneet mitt litt. Det likte ikke helt den første treningen. Det var ikke realistisk for meg å vinne her i dag, men jeg kunne gjort det bedre enn dette, sa Svindal til NTB.

Utfor menn, fredag Verdenscup alpint menn i Bormio, Italia: 1) Dominik Paris, Italia 1.55.21, 2) Christof Innerhofer, Italia 1.55.57, 3) Beat Feuz, Sveits 1.55.73, 4) Bryce Bennett, US 1.55.88, 5) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.56.17, 6) Matthias Mayer, Østerrike 1.56.38, 7) Johan Clarey, Frankrike 1.56.60, 8) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 1.56.67, 9) Benjamin Thomsen, Canada 1.56.82, 10) Josef Ferstl, Tyskland 1.56.84. Øvrige norske: 11) Aksel Lund Svindal 1.56,92, 27) Adrian Smiseth Sejersted 1.57,82. Kjetil Jansrud kjørte ut, mens Stian Saugestad ikke stilte til start. Verdenscupen (15 av 41 konkurranser): 1) Marcel Hirscher, Østerrike 620, 2) Max Franz, Østerrike 363, 3) Svindal 355, 4) Henrik Kristoffersen, Norge 352, 5) Kilde 322, 6) Loïc Meillard, Sveits 321, 7) Feuz 313, 8) Mauro Caviezel, Sveits 301, 9) Vincent Kriechmayr, Østerrike og Alexis Pinturault, Frankrike 286. Øvrig norsk (topp 30): 13) Jansrud 250. Utforcupen (4 av 9 renn): 1) Feuz 260, 2) Franz 222, 3) Paris 196, 4) Innerhofer 181, 5) Kilde 155, 6) Bennett 151. Øvrige norske (topp 30): 7) Svindal 150, 20) Jansrud 39, 24) Sejersted 32.

Røynet på

Etter fire mellomtider var han bak med over sekundet. I mål var 36-åringen distansert med 1,71 sekund, som ga en 11.-plass. Det var tydelig at rennet var en kraftanstrengelse for Svindal, som de siste årene har slitt med kneproblemer.

Han så nesten litt lettet ut over å ha kommet helskinnet ned til målområdet.

– Det var faktisk bedre i dag enn på treningene, mindre isete, for i dag er det blitt varmere enn de siste dagene. Faktisk var det helt OK i dag, sa Svindal.

Rufsete Kilde

Aleksander Aamodt Kilde tok en knusende seier i forrige utforrenn. Da slo han Max Franz med 86/100 sekund i Val Gardena, men i Bormio satt det ikke. 26-åringen tapte jevnt og trutt nedover traseen.

Han var i mål 1,46 bak Paris. Det holdt til en 8.-plass for Kilde, som ikke følte seg 100 prosent formmessig.

– Det var for så vidt et OK løp. Det var vanskelig å holde følge med de beste i dag. 1,40 er litt mye, så jeg kunne selvfølgelig gjort det bedre, sa han til NTB.

Jansrud ga seg

Kjetil Jansrud var bak med 11 og 19 hundredeler etter de to første mellomtidene, men så var det bråstopp for Vinstra-alpinisten. Han mistet all fart etter en skrens og ga opp i den ene svingen. Oppgitt slo Jansrud ut med armene.

Han forklarte senere at han hadde mistet grepet i løypa og ikke klarte å ta seg forbi neste port. Ifølge journalister i målområdet skyldtes Jansruds problemer at han kjørte på en stein som lå i løypa, og at skien hans dermed ble ødelagt.

Adrian Smiseth Sejersted kom ikke blant de 20 beste, mens Stian Saugestad lot være å stille til start.

Paris vant fredagens utfor 36 hundredeler foran lagkameraten Christof Innerhofer. Sveitsiske Beat Feuz ble treer. Den italienske alpinstjernen vant også tilsvarende renn forrige sesong. Da gjorde han det foran Svindal og Jansrud.

