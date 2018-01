«Nesten-Stjernen» innrømmer: – Noe plager meg, men jeg skal løse det

Saken oppdateres.

INNSBRUCK: For etter å ha hoppet utenfor rennet i Oberstdorf, da han ikke kom til finalen, tok han seg mesterlig inn i nyttårshopprennet. Da ble det sjetteplass, som den nest beste norske.

Andreas Stjernen viser i enkelte glimt at han kan levere lange hopp, men det blir likevel for sjelden. Trønderen har vært med lenge, og har hatt noen nedturer underveis.

– Noe plager meg, men jeg skal løse det, sier han lett henslengt i skinnsofaen på Alphotel i Innsbruck, der skihopperne alltid bor, omtrent fire kilometer fra bakken.

Stjernen tenker på at han er ustabil, men han gir aldri opp målet om å stå øverst på pallen.

– Hvorfor varierer du sånn i prestasjonene?

– Godt spørsmål. I Oberstdorf finner jeg aldri helt ut av bakken. Jeg har alltid startet Hoppuka dårlig, innrømmer han.

29-åringen er inne i sin fjerde hoppuke, og forstår ikke helt hvorfor starten skal bli så tung.

– Tyske Richard Freitag valgte å flytte til Oberstdorf. Kanskje dere skulle hatt flere samlinger der?

Stjernen ler, og forteller at han i årenes løp har vært der på én samling. Da hoppet han godt.

Og forklaringen på den traurige starten denne gangen, da han ikke engang kom til finalen, er denne: Teknikken hans passer ikke så godt når det blir bakvind.

– Jeg er god når det blir oppdrift. Da får jeg litt mer press i skiene og flyter bedre, sier han.

Han har til gode å få en internasjonal medalje individuelt, men det er blitt lag-sølv fra VM og fire pallplasseringer i verdenscupen.

I Hoppuka har han ikke kommet så langt.

Så nær og så langt unna

Mange husker sikker at han i siste VM i Lahti var så nær en medalje at han nesten kunne ta på den. Men bronseplassen ble til en sur 4.-plass helt på slutten, noe Stjernen syntes var bittert.

– Er du nesten-Stjernen?

– Ja, jeg må innrømme at jeg har vært mest nesten til nå. Det plager meg litt, men vet at det fortsatt er muligheter. Både Roar Ljøkelsøy og Anders Bardal var litt oppe i årene før de begynte å prestere. Det viser at det går an å prestere selv om man blir gammel, sier han.

– Var resultatet fra Garmisch en lettelse?

– Ja. Man blir nedfor når man starter så dårlig. Da måtte jeg tenke på at det var tre store verdenscuprenn som gjensto, og det ga nok motivasjon, sier Stjernen.

Har gull på hjemmebane

Med en fersk papparolle, datteren Ella er bare et halvt år, er det spesielt å dra på renn i utlandet, men som Stjernen sier:

– Dette er jobben min.

Han kjenner på savnet, og holder kontakten med familien hver eneste dag. Veteranen vet at samboer og barn tar turen til VM i skiflyvning i Oberstdorf senere i januar.

29-åringen satser på å komme til OL i Pyeongchang. Dit blir laget tatt ut 23. januar.

– Det er bare fire som får hoppe der. Hvordan skal du overbevise ledelsen om at det skal bli deg?

– Det er så enkelt som å hoppe godt å ski. På mitt beste er jeg en medaljekandidat, sier Stjernen.

Ikke noe enkelt svar

Som toppidrettsutøver nytter det aldri å gi seg. Stjernen vet at han har lange hopp inne. I Engelberg før jul var han igjen nær det helt store, men så falt han fra en topplassering.

– Uheldig eller udyktig?

– Både og. Det var litt krevende landingsforhold i Engelberg, mye nysnø, og jeg hoppet lengst. Men det var 49 andre som sto i det rennet, flier Stjernen.

Han debuterte i verdenscupen i 2009, sønnen til hopplegenden Hroar Stjernen, som i sin tid var sportssjef.

Nå er pappa sjef for verdenscuprennet i Granåsen, dit den norske hoppturneringen Raw Air kommer innom i mars.

– Pappa tirrer deg vel fortsatt med at han har en verdenscupseier fra Bischofshofen i 1985, mens du mangler å stå øverst på pallen. Når har du tenkt å sette ham på plass?

– Det har jeg tenkt siden 2009. Jeg har fortsatt ikke lyktes, konstaterer han.