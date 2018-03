Nidaros-treneren gir seg: – Kan være godt å få inn litt nye krefter

Søviknes: Det er klart at klimaet internt i Frps maktkamp var så hardt at vi nok mistet litt av det menneskelige perspektivet

Saken oppdateres.

– Det er på tide for meg å konsentrere seg litt om familien og jobben. Jeg har vært her i tre sesonger, og selv om jeg fortsatt tror jeg har det som skal til for å trene et lag til opprykk, kan det gjøre godt for klubben å få litt nye krefter inn på trenersiden, også.

Det sier Jan Morten Dahl til klubbens hjemmesider fredag kveld.

Nidaros startet sesongen ujevnt, men spilte seg til slutt til en tredjeplass i 1. divisjon. Nå går altså ferden videre uten den tidligere TIK-stjernen ved roret. «Mortis» går nemlig tilbake til stillingen sin i brannvesenet.

– Fortsatt mye å lære

Ved siden av vil han bidra i trenerteamet rundt yngstesønnen Emil (11), samt fullføre trenerutdanningen.

«Mortis» utelukker nemlig ikke et comeback som trener på toppnivå.

– Jeg har mye å lære ennå. Jeg er heller ikke ferdig med trenerutdanningen min, og har eller ikke vært trener i så mange år, sier han - som er fornøyd med sesongen, sett under ett:

– Ja, det vil jeg absolutt si, spesielt med de forutsetningene vi hadde gjennom sesongen, sier han.

Vant serien i 2017

Nidaros rykket opp under «Mortis» til 1. divisjon i 2016, og vant divisjonen på første forsøk.

Klubben ble imidlertid nummer tre i playoff-kampene til opprykk (de to beste endte i eliteserien), og ble værende på nivå to.

Denne sesongen endte altså i tredjeplass.