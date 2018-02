Linjeskifte for Trønderbanen

Ny lederjobb for Snorre Valen

Nidaros valset over motstanderne i årets siste kamp

Over 16 000 følger hjemmet til Vegard, Jahn og hunden Alfred på Instagram

Bjørgen om fortsettelsen: Trigges av et år til med Johaug

Saken oppdateres.

Comet – Nidaros 3-7 (0-4) (1-2) (2-1)

Nidaros Hockey reiste til Drammen for å avslutte sesongen med en relativ betydningsløs kamp for begge lag, bortsett fra den interne spenningen om 3.-plassen.

– Det er alltid like morsomt å vinne hockeykamper, uansett betydning, sier Inge Stokvik til Adresseavisen etter kampen.

0-4 etter første periode

Comet dro på seg to utvisninger i åpningsminuttene – noe trønderne utnyttet. Nidaros spilte fem mot tre i powerplay, og Dag-Morten Wehn hamret inn første mål før Andreas Svedlund utnyttet siste overtall i powerplay.

Svensken Viktor Jornevik økte til 0-3 før Mathias Saksvik rett før slutt satte inn det siste i nok et powerplay.

– Vi hørte under oppvarmingen at Comet hadde leid inn noen spillere fra Sparta, og tenkte at vi måtte opp noen hakk, sier Stokvik.

– Det var en lite fysisk kamp og vi fikk egentlig gjøre som vi ville.

Drømmen om opprykk

Utover i kampen kunne trønderne øke til både 0-5 og 0-6 før Comet svarte med et mål i slutten av 2. periode.

Årets siste kamp endte til slutt 3-7. Nå er det planlagt en lang sommerferie, men alt kan skje i hockey, og Inge Stokvik utelukker ikke kvalik-kamper:

– Kampen om 3.-plassen var ikke helt betydningsløs. Det viser hvor nærme vi er, noe som igjen gjør oss mer attraktive blant sponsorer, sier han – og legger til:

– Plutselig må et lag i eliteserien trekke seg, og da er det vi som er på kvalikplass.