Niklas Edin avsluttet OL-finalen med dette underlige trikset. Ble møtt med spontan applaus.

Saken oppdateres.

SVERIGE-USA 7–10

USA har overrasket stort i curlingturneringen for herrer i OL. Lørdag kronet de verket med seier i finalen over Sverige.

På stillingen 7–10 til USA i 10. omgang fikk Sveriges skip Niklas Edin en underlig idé. Edin – som helt tydelig hadde gitt opp – valgte å snurre rundt på isen før han sendte kampens siste stein av gårde.

– Han gjør det med stil og finesse, sa Eurosport-kommentator Thoralf Hognestad.

Påfunnet førte til stående ovasjoner blant publikum. USAs lag reagerte med å le og klappe.

Imponert

Edins oppsiktsvekkende triks endte med at steinen havnet i boet. Sverige ga uansett opp umiddelbart etterpå – selv om de hadde én stein igjen.

De skjønte nemlig at USA – som hadde to steiner igjen – uansett ville forsvare ledelsen.

Den canadiske TV-kanalen CBC er blant dem som lot seg imponere av Edin.

– Niklas Edin tapte ikke gull, men vant sølv med det skuddet, skriver CBC på sin Twitter-konto.

Historisk gull

Edin spilte imidlertid langt fra sin beste kamp lørdag. USAs skip John Shuster imponerte på sin side stort.

Aller best var den siste steinen i den åttende omgangen. Da slo Shuster ut to svenske stener med millimeterpresisjon – noe som sørget for fem poeng til USA.

Den steinen avgjorde i praksis kampen.

Dermed kunne Shuster og hans lag innkassere et overraskende OL-gull, mens svenskene måtte ta til takke med sølvet.

USA hadde bronse som sitt beste resultat i curling for menn før lekene i Sør-Korea, og tok lørdag nasjonens første curlinggull noensinne på herresiden.