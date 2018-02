Norendal til historisk OL-finale: – Nervene kom veldig fort

Et tre falt over linja som går inn til huset. Da sa Telenor opp kundeforholdet

I sitt første run gjennomførte hun det planlagte trikset, cab 900, og landet kontrollert. Trikset omfatter at hun i løpet av de omkring 25 meterne i lufta roterer rundt to og en halv gang etter å ha kommet inn på hoppet med «feil» fot foran på brettet.

Poengsummen ble 76 poeng og holdt til 8.-plass etter at de 26 utøverne hadde gjort sitt første run.

I sitt andre run klinket snowboarderen til med det samme trikset, men nå gikk hun mye høyere og lenger.

Grabbene satt også bedre, men hun var så vidt nedi med hånden i landingen. Likevel ble 24-åringen premiert for forsøket og forbedret poengsummen med 1,5 poeng da hun fikk 77,50 og gikk inn på en tiendeplass.

– Det var altfor nervepirrende. Jeg vet ikke hva som skjedde, jeg hadde en kjempebra trening. De to triksene jeg gjorde nå, er de dårligste jeg har gjort hele uken. Jeg startet litt sent, og nervene kom veldig fort. Jeg slet skikkelig. Jeg er bare glad for at jeg er videre og glad for at jeg hopper tidlig i finalen, sa Norendal til Eurosport.

– Dårlig generalprøve

Etter sitt andre run var det ni jenter igjen på toppen som kunne overgå poengsummen til Norendal og dytte henne ned på resultatlista. Ingen av dem klarte bedre poengsum, og dermed tok Norendal seg til finalen med en 10.-plass.

I big air-kvalifiseringen har kjørerne to forsøk hver hvor det beste blir stående som tellende, og de 12 beste gikk til finale. I finalen får utøverne tre run hvor det beste blir gjeldende.

– Jeg gleder meg veldig. Det var en dårlig generalprøve. Jeg håper finalen går litt bedre. Trikset jeg tok, kom på 3.- eller 4.-plass. Man kan få bra poeng for det, men det må gjøres ordentlig, sa Norendal.

Gasser på topp

Østerrikske Anna Gasser utklasset konkurrentene i kvalifiseringen og fikk 98 poeng i sitt andre run. Japanske Yuka Fujimori og Reira Iwabuchi fulgte på de to neste plassene med henholdsvis 94,25 og 92,75 poeng.

Norendal har fire gull i X Games tidligere, ett av dem i big air. Det vant hun under X Games i Hafjell for et snaut år siden. I slopestyle-øvelsen i Pyeongchang havnet hun på den sure 4.-plassen.

Big air-finalen går av stabelen fredag i Pyeongchang. Øvelsen er på OL-programmet for første gang.