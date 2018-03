Norge dominerte fullstendig i 20 år. Men så skjedde det noe.

Merete og familien bor i et hus med 47 (eller var det 49) dører

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Hva har årene 1980, 1988, 1994 og 1998 til felles? Alle årene vant Norge medaljestatistikken i Vinter-Paralympics. I 2002 ble det dessuten en tredjeplass – bak Tyskland og USA.

Men siden har noe endret seg. Hverken i 2006, 2010 eller 2014 var Norge blant de ti beste nasjonene. Det står i sterk kontrast til vinter-OL – der Norge i samme periode har hatt en formidabel utvikling. Det kulminerte med flest medaljer av samtlige i Pyeongchang.

Onsdag vartet arrangøren opp med velkomstseremoni for Norge, Sverige og Finland i deltagerlandsbyen. Mens festmusikken duret i bakgrunnen, prøvde Cato Zahl Pedersen å forklare motgangen til den paralympiske vinteridretten i Norge.

Zahl Pedersen mener én av de viktigste årsakene er institusjonene som forsvant. Selv snakker han varmt om miljøet på Sunnaas Hospital – der han selv begynte ferden mot sine 13 Paralympics-gull.

– Det var et stort tilbud. Alle var med. De ansatte på Sunnaas fikk lønn for å drive dette kveldstilbudet, forteller Zahl Pedersen til Aftenposten.

Oppdaget Paralympics for fire år siden

Selv har Zahl Pedersen vært i Olympiatoppen-systemet siden 2006. Han erkjenner at enkelte ting helt sikkert kunne vært gjort annerledes.

Men han opplever også at det er blitt vanskeligere og vanskeligere å konkurrere med store nasjoner som USA, Kina, Canada og Storbritannia. Ikke bare investerer disse landene betydelige ressurser – de har også mange flere å rekruttere fra.

To av Norges største medaljehåp i Paralympics er tenåringer. Sitski-kjører Jesper Saltvik Pedersen (18) og Vilde Nilsen (17), som deltar i både langrenn og skiskyting, trekker begge frem rekrutteringen som en akilleshæl.

– Vi er veldig få utøvere. Få vet om muligheten til å drive med paraidrett, sier Nilsen.

17-åringen er svakere og har nedsatt bevegelighet i venstre fot – som følge av en sjelden bindevevssykdom. 2014 ble et vendepunkt for Tromsø-jenta. Før Sotsji-lekene visst hun knapt at Paralympics eksisterte. Men etter å ha sett mesterskapet på TV, ble det plutselig hennes store drøm å stille.

Tror på bedre tider

Den drømmen realiserer hun Pyeongchang. Hun tror imidlertid at mange talenter glipper for Norge – rett og slett fordi paraidretten ofte forbigås i stillhet.

– Du merker at det ikke er så mye mediedekning i Norge. I Ukraina, for eksempel, er det noe helt annet. Det er paraidretten nesten sidestilt, sier Nilsen.

Cato Zahl Pedersen er på plass i sitt åttende Vinter-Paralympics. Fire ganger har han deltatt, én gang var han gjest og nå leder han den norske troppen for tredje gang.

Ringreven har tro på bedre tider for Norge i Paralympics.

– Inntrykket mitt av rekrutteringen i Norge er at vi opplever en bedring. Vi har åtte nye utøvere med oss her i Paralympics. Det er flere miljøer rundt om i landet. Når én først begynner med en idrett, er det lettere at flere følger etter, sier Zahl Pedersen.

Vil ha flere deltagere

Med ledsager Arvid Nelson stiller Norge med 32 utøvere i årets mesterskap. 23 av disse spiller imidlertid på kjelkehockey- og curlinglagene. Cato Zahl Pedersen håper Norge stiller med flere i fremtiden, men det vil ta tid.

– Det går sakte, men sikkert. Vi vil nok ikke se de helt store tallene med det første. Men Norge – med våre tradisjoner i alpint og langrenn – kan ha 40 utøvere, hvis ikke mer. Det bør Norge kunne klare, sier Zahl Pedersen.

Selv var han med på rekordmesterskapet i 1994 – da Norge tok 64 medaljer. Da var det riktignok mange flere øvelser.

I år har Zahl Pedersen og Norge reist til Sør-Korea med et mål om syv medaljer. Paralympics-sjefen avviser at ambisjonen hans er å få Norge tilbake til “the good old times”, som han selv kaller det.

“Det handler om å bygge videre på det vi har i dag”, sier han.

Lørdag kan Norge gå en pangstart i Paralympics. Da skal Jesper Saltvik Pedersen i aksjon i utfor. Saltvik Pedersen var raskest av samtlige på onsdagens utfortrening.