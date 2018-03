Norge i vilt curlingdrama i natt: – Fryktelig spennende

Her er hemmeligheten bak Lerkendals knallgrønne matte

Saken oppdateres.

USA-NORGE 4–5

PYEONGCHANG: Det norske laget i rullestolcurling har spilt seg kraftig opp her i Paralympics. Natt til torsdag norsk tid vant de over USA etter et utrolig drama.

I skjebnekampen mot amerikanerne sto det 4–4 før den åttende og siste omgangen. Da den omgangen var over, var de beste stenene til Norge og USA omtrent like nærme midten av boet.

Men hvilket lag hadde vunnet?

Så jevnt var det, at en funksjoner måtte ta frem et måleredskap for å utrope vinneren. Da Norge ble erklært som vinner, strakk skip Rune Lorentsen armene i været.

– Det var fryktelig spennende, forteller lagleder Ståle Frey til Aftenposten.

Én seier fra semifinalen

Han forteller videre at det norske laget var ganske sikre på at de hadde beste sten. Likevel var det en stor lettelse da bekreftelsen kom.

Dette var Norges fjerde strake seier i Paralympics.

Seieren tar Norge dessuten opp på den fjerde og siste semifinaleplassen.

Men Storbritannia, Sveits og de nøytrale paralympiske atletene fra Russland følger hakk i hæl - med kun én seier mindre enn Norge.

Alle de fire lagene har én kamp igjen å spille. Norge sikrer semifinaleplassen med seier over syvendeplasserte Slovakia i siste kamp. Den kampen starter 06.30 norsk tid.