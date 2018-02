Norge inn til OL-gull etter dramatisk skøytefinale: – Et fantomløp

Saken oppdateres.

Etter en imponerende oppvisning i semifinalen var den norske trioen favoritter før finalen mot vertsnasjon Sør-Korea.

Og Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen startet hardt, og tok ledelsen allerede på første runde. de hadde lovet å starte litt roligere enn i semifinalen, men rundetidene var faktisk enda raskere.

Men det lille halvsekundet Norge hadde etter de første rundene forsvant fort da Sør-Korea tok frem sin beste mann. Dermed ble Norge liggende etter, og finalen ble svært jevn. Med tre runder igjen hadde Norge igjen tatt over ledelsen, men det var svært tett.

Med to runder igjen hadde Norge tatt en ledelse på nesten et sekund, og på de siste rundene økte de til over sekundet.

Holdt ledelsen

Og sekundet holdt hele veien, og Norge gikk inn til et nytt OL-gull. Norge var til slutt 1,20 sekunder foran sørkoreanerne.

– Det er helt sykt, det har ikke gått opp for meg enda. Jeg måtte sjekke tiden fire ganger før jeg turte å juble, sier Håvard Bøkko etter løpet.

På sidelinjen sto trener Sondre Skarli og brølte høyt da de tre norske skøyteløperne gikk i mål, et langt sekund foran sør-koreanerne.

– Jeg er en sindig sørlending, men etter et OL-gull er det lov til å feire litt ekstra. Jeg brølte ganske kraftrig da guttene kom i mål. Det er utrolig artig å være med de på noe slikt. Vi har hatt knallharde prioriteringer og tatt tøffe valg. Det er utrolig moro å se at guttene gjør dette sammen, sier Skarli.

Han er imponert over at det norske laget vant med over et sekund i både semifinalen og i finalen.

– Vi visste at det ville være vanskelig å klare og vinne. At vi vinner med så mye er helt vilt. Jeg er utrolig imponert over det de har klart å levere, sier Skarli.

– En lagseier

Skøyteekspert Mikael Flygind Larsen hyller det norske laget etter gullløpet.

– Det er så fantastisk gjennomført. De går nesten like fort som i semifinalen. Simen Spieler Nilsen går fantastisk bra, og Sverre Lunde Pedersen er lokomotivet i laget, Og endelig får Håvard Bøkko gullet sitt i OL. Dette er en lagseier, og kanskje det morsomste gullet å vinne, sa Eurosports skøyteekspert Mikael Flygind Larsen.

Sverre Lunde Pedersen dro i 5,5 av rundene, Nilsen i 1,5 og Bøkko i 1. Pedersen dro i de siste tre rundene som sikret Norge gullet.

Tiden ble 3,37.32. Det er den første gangen Norge har tatt en medalje i øvelsen i OL.

– Dette var et fantomløp av det norske skøytelaget, sa kommentator Arve Fuglum etter løpet.

Håvard Bøkko har gått 14 OL-øvelser, og endelig sikret han seg et gull. Gullet var Norges tredje skøytemedalje i mesterskapet.

Sørlandet fikk også sitt første gull i vinter-OL noensinne med Simen Spieler Nilsen fra Arendal.

Norge har nå 33 medaljer. 13 gull, 11 sølv og 9 bronsemedaljer. Det er ny rekord i antall medaljer, og så langt tangering av gullrekorden.

Nederland tok bronse etter å ha slått New Zealand i bronsefinalen. Tiden ble 3.38.40.

Rekord i semifinalen

Norge gikk en fantastisk semifinale, og satte olympisk rekord da de slo ut storfavoritt Nederland. Håvard Bøkko, Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen slo det nederlandske laget bestående av Patrick Roest, Sven Kramer og Jan Blokhuijsen med over sekundet.

Dermed var Norge klar for OL-finale etter en solid oppvisning, og ny olympisk rekord på 3.37.08.

Håvard Bøkko erstattet Sindre Henriksen på det norske laget etter at sistnevnte hadde en svært tung dag i kvartfinalen.