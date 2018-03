Norge knuste all motstand - vant lagkonkurransen i skiflyvning overlegent

Pågrepet i Trondheim: Siktet for direkteoverføring av overgrep

Saken oppdateres.

Verken Østerrike, Slovenia, Tyskland eller noen av de andre landene kunne utfordre Norge om seieren i lagkonkurranen i skiflyvning lørdag formiddag.

Johann André Forfang fikk æren av å sikre seieren for det norske laget. Han leverte til gangs, med sitt hopp på 240,5 meter.

Dermed vant det norske latget med hele 137, 3 poeng ned til Tyskland på andreplass.

Verdenscup hopp menn lørdag

Verdenscup hopp menn i Planica, Slovenia lørdag, skiflyging (HS240), lagkonkurranse: 1) Norge 1620,2 – Daniel-André Tande (243,5-241,5), Andreas Stjernen (236-225,5), Robert Johansson (240,5-241), Johann André Forfang (242-240,5), 2) Tyskland 1482,9 – Markus Eisenbichler (235-234), Stephan Leyhe (214,5-214,5), Andreas Wellinger (212,5-219,5), Richard Freitag (243-234), 3) Slovenia 1474,5 – Domen Prevc (237-237,5), Robert Kranjec (239,5-226), Anze Semenic (208-213), Peter Prevc (215-217), 4) Polen 1470,5, 5) Japan 1455,8, 6) Østerrike 1398,7, 7) Russland 1196,5, 8) Sveits 1187,6, 9) USA 481,1, 10) Italia 475,2. Nasjonscupen (29 av 30 renn): 1) Norge 6927, 2) Tyskland 5859, 3) Polen 5649, 4) Østerrike 3544, 5) Slovenia 3156, 6) Japan 2606. (©NTB)

Tror konkurrentene er frustrerte

De norske hopperne har hatt en kjempesesong i år, og praktisk talt gått fra pallplassering til pallplassering.

Robert Johansson tror den norske dominansen kan være frustrerende for konkurrentene.

– Jeg tror de er mest imponerte over stabiliteten som er i laget, men er sikkert litt frustrerte og. Det er en utroligg bra situasjon å være i, men vi må jobbe hardt for å holde oss der, sa skihopperen direkte på NRK etter at seieren var sikret.

Andreas Stjernen var på sin side mest opptatt av å skryte over lagkameratene.

– Det er ikke den morsomste konkurransen jeg har vært med på. Det handlet mest om å ikke ødelegge for resten. Jeg er takknemlig for at de andre gjør det så bra som de gjør, smilte han.

Tande ville hoppet lenger

Daniel André Tande la listen for det norske laget da han hoppet 241,5 meter med sitt hopp i finaleomgangen.

Likevel var han ikke helt fornøyd med hoppet sitt.

– Det kjentes veldig fint ut. Jeg hadde lyst til å hoppe enda lenger, men jeg gjør noen solide hopp. Det har vært planen å vise at jeg fortsatt er en av verdens beste skihoppere, og det føler jeg at jeg gjør med ganske god margin i dag, sa Tande etter sitt hopp.

Andreas Stjernen hoppet ikke like bra som lagkamerat Tande, men sørget likevel for at Norge ledet med 79,4 poeng ned til Slovenia på annenplass med sitt hopp på 225 meter.

– Jeg er fornøyd med at det gikk så langt, men jeg er ikke så fornøyd med hoppet. Det blir litt «safe» og jeg tør ikke helt å stole på meg selv og slippe meg løs. I en lagkonkurranse går det greit, sa Stjernen mens rennet pågikk.

Robert Johansson fulgte opp sitt gode hopp fra første omgang, og hoppet 241 meter i finaleomgangen, en halv meter lenger enn i første omgang.

– Jeg er ekstremt fornøyd

Norge ledet med 58,4 poeng ned til Polen på annenplass og 69 poeng ned til Tyskland på tredjeplass etter førsteomgang av dagens lagkonkurranse i skiflyvning i Planica.

Trener Alexander Stöckl var svært positiv før den andre og avgjørende omgangen.

– Jeg er ekstremt fornøyd. Samtlige leverer gode hopp. Vi viser at vi har fire skiflyvere på laget, det har ikke de andre. Da blir avstanden ganske stor ned til de andre etter første omgang, sa Stöckl.

– God selvtillit

Det har vært en jubelsesong for Robert Johansson og lagkameratene hans, der de blant annet nådde sesongens store mål om seier i lagkonkurransen i OL.

Det har gjort det norske laget stinne av selvtillit.

– Vi har god selvtillit i laget, men vi er nødt til å levere åtte gode hopp. Nå er vi bra fokusert og skal trøkke til i andre omgang.

Johansson var også godt fornøyd med sin egen hopping.

– Det kjentes ut som et ålreit hopp. Jeg flyr langt ned i bakken og det er gøy. Jeg bestemte meg for å gjøre et skikkelig nedslag, og fikk landet i balanse sa Robert Johansson til NRK etter å ha hoppet 240,5 meter i sitt første hopp.