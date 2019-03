Norge sikret bronsemedalje i aller siste hopp

Saken oppdateres.

Etter et dårlig mesterskap for de norske hoppherrene fikk de endelig klatre opp på pallen etter mixedkonkurransen i Seefeld. Med god hjelp av verdensmester Maren Lundby og Anna Oline Strøm klarte det norske å berge bronsen i konkurransen.

Selv med jevnt god hopping av alle de fire hopperne var Norge langt unna gullkampen, som sto mellom Tyskland og Østerrike. I stedet ble det en kamp om bronsen, og det ble en kamp full av dramatikk. Før det siste hoppet skilte det bare 2,7 poeng mellom Slovenia og Norge.

Andreas Stjernen hoppet dårlig i den første omgangen, og hadde et stort press på seg før det avgjørende hoppet. Men Stjernen leverte når det gjaldt mest, og reddet bronsemedaljen for det norske mikslaget med et hopp på 102 meter.

– Andreas leverer et hopp fra øverste hylle. I slike forhold er Stjernen ekstra sårbar, så jeg trodde ikke at det kom til å gå, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter trønderens siste hopp.

Stjernen utelukker ikke at det var hans siste hopp i et mesterskap, og sier at han skal bestemme seg om framtiden i løpet av en uke. Men først blir det feiring av en bronsemedalje.

– Jeg var nervøs, siden det var så jevnt. Jeg synes jeg klarte å prestere bra til slutt. Jeg klarte å ta med meg litt løft, og klarte å få til et godt nedslag. Jeg skjønte at jeg passerte streken, så det var en lettelse. Det blir den hyggeligste kvelden i VM, sa Stjernen til NRK etter bronsen var sikret.

Tre medaljer til Lundby

Med bronsemedaljen reiser Maren Lundby hjem med tre medaljer på tre øvelser.

– Vi visste at vi hadde sjansen, men det var mye som måtte klaffe. Jeg presterer under det jeg kan i den første omgangen, men i alt er det en god lagprestasjon, sa Lundby til NRK etter rennet.

TIl slutt var Norge 7,6 poeng foran Slovenia. Men det var ingenting å gjøre med Tyskland, som vant konkurransen soleklart foran Østerrike.

Slapp unna medaljeløs hjemreise

Med medaljen unngikk hoppherrene å reise hjem fra Seefeld-VM helt uten medaljer. Det ville i så fall vært første gang siden Lahti-VM i 2001. For hoppkvinnene betyr medaljen at de tar med seg medalje fra samtlige øvelser i dette mesterskapet. Maren Lundby vant gull i normalbakken, og det ble bronse i lagkonkurransen.

Men selv med god hopping av alle de fire norske hopperne var de langt unna gullet i den siste hoppkonkurransen i dette mesterskapet.

Jevnt, men ikke godt nok

Anna Oline Strøm var Norges første hopper i konkurransen. Hun hoppet 97,5 meter, noe som ga Norge en 5. plass etter den første puljen, 20,8 poeng bak ledende Tyskland.

Robert Johansson hadde dermed en del poeng å ta igjen på de aller beste lagene i 2. pulje, og nordmannen leverte et solid hopp. Nordmannen landet på 106,5 meter.

Lundby skuffet

Før tredje pulje med verdensmester Maren Lundby som den norske deltageren lå Norge på en fjerdeplass, 1,2 poeng bak pallplassen. Det var knyttet store forventninger til Lundby, men hun var sen på hoppkanten, og klarte ikke å hoppe lenger enn 99 meter i sitt første hopp.

Men da japanske Sara Takanashi havnet enda lenger opp i bakken lå Norge plutselig på bronseplass før Andreas Stjernen skulle avslutte den 1. omgangen.

Men Stjernens første hopp førte Norge ut av pallen før den 2. omgangen. Han klarte bare 91 meter, og måtte se det polske laget gå forbi.

Kjempet om medalje

Dermed måtte det norske laget opp et hakk for å sikre seg edelt metall. Anna Oline Strøm gjorde sin del av jobben med nok et godt hopp, og med 102,5 meter var Norge igjen på pallen med tre hopp igjen med 0,1 poengs fordel.

Kampen om gullet sto mellom Tyskland og vertsnasjonen, mens Norge ble med i en thrilleravslutning om bronsemedaljen. To runder før slutt lå fem lag innen tolv poeng, så Maren Lundby og Andreas Stjernen var nødt til å prestere på sitt aller beste for å sikre bronsemedaljen.

Maren Lundby fikk til et kanonhopp, og sørget for at tre av lagene i bronsekampen forsvant. Før det siste hoppet sto kampen mellom Norge og Slovenia, men Andreas Stjernen sørget for at kampen gikk i norsk favør.

Dermed reiser det norske hopplandslaget hjem med en individuell medalje, og to lagmedaljer.