Norge sikret historisk OL-kvartfinale etter imponerende snuoperasjon

OL-studio: Vond beskjed for Sverige - rett før stafetten

Redde for at utsynspunkter i byen forsvinner

Semifinalehåpet knust for curlinggutta

OL direkte: Går for medalje

Trodde hun ødela for lagets medaljesjanser: – Jeg følte meg som Norges største synder

Sjekk medaljeoversikten: Nå har Tyskland like mange gull som Norge

Drømmen om semifinale knust for curlinggutta

Saken oppdateres.

SLOVENIA - NORGE 1–2

– Dette er noe av det største du kan oppnå på landslagsnivå, sa Patrick Thoresen til Eurosport etter 2–1-seieren mot Slovenia.

De norske iskrigerne visste hva som sto på spill tirsdag. Med seier over Slovenia, ville laget for første gang være klar for en kvartfinale i OL.

Motstanderen var et lag som endte sist i A-VM i 2015. Da vant Norge 5–1 mot tirsdagens motstander, som før OL var rangert seks plasser bak Petter Thoresens gutter på verdensrankingen.

Men slovenerne har overbevist i Sør-Korea, med seier både mot USA og Slovakia etter straffeslag i gruppespillet.

Mot Norge tok laget ledelsen tidlig i kampen da Jan Urbas satte pucken i mål etter 6,38 minutter av første periode.

Tommy Kristiansen utlignet for Norge tre minutter ut i siste periode, og kampen gikk til forlengning.

Der scoret Alexander Bonsaksen det historiske målet da Norge for første gang tok seg til en kvartfinale i OL.

– Det er en fantastisk innsats og offervilje i dette laget, og det tok oss til en seier i dag. Det var denne kampen som var den viktigste å vinne, sa landslagsstrener Petter Thoresen.

Han rettet spesielt en takk til keeper Lars Haugen, som trolig var Norges bestemann tirsdag. Norge var også gode i undertall.

– Blir rett og slett kjørt over

Norge begynte friskt i skjebnekampen mot Slovenia i Gangneung Hockey Centre, og skapte flere gode muligheter innledningsvis. Spesielt førsterekka, med Patrick Thoresen i spissen, var god.

Men etter at Ludvig Hoff ble utvist da klokka rundet seks minutter i den første perioden, skiftet kampen karakter. Det tok bare 28 sekunder av overtallsspillet før pucken lå i nettet bak Lars Haugen. Målscorer var Jan Urbas.

Siden handlet det meste om Slovenia, og Norge kunne takke en strålende opplagt Haugen for at det bare sto 0–1 etter de første 20 minuttene.

– Det er altfor dårlig kvalitet i det vi driver med. Vi blir rett og slett kjørt over, sa kaptein Jonas Holøs til Eurosport etter den svake førsteperioden.

Hevet seg i andre periode

Det norske laget fikk seg nok en liten skjennepreken av trener Petter Thoresen i pausen, og overtok initiativet i begynnelsen av den andre perioden.

Daniel Sørvik og Stefan Espeland hadde blant annet hver sin store sjanse, uten at de klarte å overliste Slovenias keeper Gasper Kroselj (tidligere Sparta-keeper).

Mot slutten av perioden kunne Slovenia ha satt inn sitt andre mål i kampen, men en kombinasjon av flaks og en god Haugen sørget for at det fortsatt sto 1–0.

Skuddstatistikk etter to perioder var 25–13 til fordel Slovenia.

– Vi er mye mer fornøyd med den andre perioden enn første. Vi skapte mye mer, sa Patrick Thoresen før den siste pausen.

Viktig Kristiansen-scoring

Norge endret litt på rekkene, og det ga en drømmestart på den tredje perioden. Etter et godt angrep sørget Tommy Kristiansen for 1–1 etter 43,06 minutter, assistert av Martin Røymark og Anders Bastiansen.

Da 3,27 minutter gjenstod av kampen fikk Norge en utvisning på Ken André Olimb. Slovenia presset på i jakten på vinnemålet, og hadde blant annet et skudd som smalt i tverrliggeren bak Haugen i Norges mål 30 sekunder ut i overtallet.

Det kom ikke noen avgjørende scoring før perioden var over, men Alexander Bonsaksens utvisning ti sekunder før slutt sørget for at Slovenia kunne begynne sudden death i overtall - fire mot tre spillere.

Sikret seieren i sudden death

Overtidsperioden begynte med nok et tverrliggerskudd fra Slovenia, men Norge klarte å ri av undertallet uten noe avgjørende baklengsmål.

Etter 63.06 tok Alexander Bonsaksen ansvar. Han klemte inn det avgjørende 2–1-målet, og skrev dermed norsk ishockeyhistorie.

Den forrige kampen Norge vant i en OL-turnering var mot Østerrike på Lillehammer i 1994. Da ble det en 3-1-seier i kampen om 11. plassen på hjemmebane.

Nå venter gullfavoritt OAR (Russland) onsdag for de norske iskrigerne.

– Ingenting hadde vært bedre enn et «miracle on ice», sa Thoresen til Eurosport etter kampen.

– Hvis Haugen står som i dag er det muligheter. Han var matchvinner for oss i dag, og vi håper han fortsetter sånn, sa kaptein Jonas Holøs.