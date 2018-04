Norge sikret semifinale-playoff i curling-VM

«I møte med all forargelsen fra folk med større bakspeil enn frontrute, griper jeg meg stadig oftere i å tenke på Karius og Baktus»

Saken oppdateres.

Skottland og Sverige har allerede ni seirer og har sikret seg semifinaleplass. De fire neste lagene på tabellen skal spille utslagskamper om de to siste semifinaleplassene, og den plassen har Norge sikret seg allerede før den siste kampen mot Sør-Korea.

Kampen mot Nederland i Las Vegas åpnet jevnt, og det sto 2-2 etter fem omganger. Norge tok to poeng i den sjette omgangen, men Nederland slo tilbake med tre poeng i den neste og ledet 5-4.

I åttende omgang fikk Walstad og co. nok en gang to poeng. Da Nederland kun fikk ett poeng i niende omgang, holdt det med det samme for Norge i den avgjørende.

Før siste kamp står Norge med sju seirer og fire tap. Sammen med Norge er Canada klare for utslagskamper om de to siste semifinaleplassene. Sveits, Sør-Korea og Russland kjemper om de to siste plassene.

Ved siden av Walstad består det norske laget av Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten og Markus Høiberg.

