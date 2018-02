Norge tapte curlingthriller

Det er trist at noen ungdommer uttaler at de ønsker seg tilbake til nittitallstilstander i Verdal igjen

Saken oppdateres.

Allerede før noen andre OL-utøvere var i gang hadde det norske mixed-curlingparet fullført sin andre kamp. I den første kampen, på natten norsk tid vant laget 9–6 mot Canada. Den andre kampen var mot OAR, eller russiske utøvere under olympisk flagg.

Kampen ble svært tett og dramatisk, men til slutt måtte det norske kjæresteparet se seg slått. Med noen få centimetre.

Dømt uavgjort

Den første omgangen var så tett at kampdommeren måtte tilkalle hoveddommeren for å få en endelig avgjørelse. Til slutt ble de enige om at det ikke var mulig å skille de to steinene, og dømte omgangen uavgjort.

Bare for å illustrere hvor sjeldent dette skjer. Kommentator Toralf Hognestad og Lars Vågberg hadde bare opplevd to ganger før at en omgang er blitt dømt uavgjort.

Nytt måledrama

Dramatikken fortsatte i andre omgang. På øyesyn var det umulig å skille de to beste steinene, så dommerne nok en gang måtte opp med måleverktøyet. Denne gangen ble det russiske laget dømt til seier i omgangen.

Skaslien og Nedregotten slo tilbake i den tredje omgangen og tok ett poeng. I fjerde omgang var de i ferd med å stjele poeng, men en litt dårlig sistestein lagt av Skaslien ga det russiske laget det ene poenget.

De russiske utøverne tok også det neste poenget, før Norge reduserte i den sjette omgangen. Russerne hadde en glimrende mulighet til å gjøre det svært vanskelig for Norge i den nest siste omgangen, men en litt hard stein førte til at Norge stjal et poeng. Nedregotten kostet den russiske steinen ut av senteret.

Centimeterdrama i siste omgang

Dermed sto det 3–3 før den siste og avgjørende omgangen. Russland hadde den siste steinen, og hadde dermed overtaket. Før de siste steinene i omgangen lå de best an til å ta seieren.

Men Kristin Moen Skaslien satte en helt perfekt sistestein, og før den aller siste steinen i kampen var det Norge som hadde overtaket.

Men på den siste steinen klarte russerne å dytte den beste norske steinen noen centimeter, og dermed gikk de av med seieren 4–3.