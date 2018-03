Norge til finale etter nytt curlingdrama: – Jeg har lyst til å hyle av glede

Saken oppdateres.

– Det her betyr enormt mye for oss. For en gjeng, for et lag og for et samhold. Det er stort, vi har jobbet så hardt for det. Vi har visst at vi kan komme sterkt tillbake og det viser vi gang på gang. Vi gir oss aldri, sa en tårevåt Ole Fredrik Syversen til NRK etter kampen.

– Det å nå målet er bare helt utrolig. Vi hadde mål om semifinale og nå er vi jammen meg i finalen. Det er så stort. Jeg har lyst til å hyle helt av glede, utbrøt en lykkelig Sissel Løchen til NRK.

Nytt drama

Det ble et nytt drama i curlinghallen i Gangneung. Avgjørelsen falt først etter ekstraomgang. Kampen var jevn fra første stein, og lagene byttet på å ta føringen.

Norge med Rune Lorentsen som skip «stjal» 1 poeng i den første omgangen da koreanerne hadde siste stein. Det så lenge veldig stygt ut i den neste omgangen hvor vertene la an til å ta mange poeng. En kjempestein fra Lorentsen gjorde at de bare fikk 2 poeng.

Med siste stein i tredje omgang klarte det norske laget å ta 3 poeng og gikk opp i ledelsen med 4-2.

Sør-Korea med skip Seo Soon-seok utlignet til 4-4 i den fjerde omgangen, mens nordmennene valgte å blanke i både den femte og sjette omgangen. Norge fulgte opp med å ta 2 poeng i den sjuende omgangen og ledelse 6-4.

I den åttende omgangen hadde de norske spillerne fire bom på de siste fire steinene slik at Seo kunne ta 2 poeng og sikre ekstraomgang.

I ekstraomgangen var det de koreanske spillerne som ikke treffsikre nok. Skipen bommet med den siste steinen slik at Norge vant 8-6.

Finale lørdag

Det norske paracurlinglaget i Pyeongchang består ved siden av skip Lorentzen av Jostein Stordahl, Ole Fredrik Syversen, Sissel Løchen og Rikke Iversen.

Det var også svært jevn i den andre semifinalen mellom Kina og Canada, men kineserne trakk det lengste strået og vant 4-3.

Finale og bronsekamp spilles lørdag.

