Norges hoppstjerne vant i Japan i natt: – Et bedre forbilde får du ikke

Da Churchill sa «we don't want to get namsosed again»

Saken oppdateres.

Maren Lundby vant hopprennet i Sapporo i natt norsk tid. Nå leder hun verdenscupen alene foran det neste rennet søndag.

– Det var en bra dag i bakken, spesielt det første hoppet satt grunnlaget for det gode resultatet, sier totningen på telefon fra Japan.

Verdenscup hopp kvinner i Sapporo, Japan lørdag (HS100): 1) Maren Lundby, Norge 252,9 (95,5-93,5), 2) Katharina Althaus, Tyskland 248,6 (93,5-96), 3) Sara Takanashi, Japan 238,2 (93-93), 4) Yuki Ito, Japan 237,3 (93,5-91,5), 5) Jirina Avvakumova, Russland 227,7 (94,5-91,5), 6) Ursa Bogataj, Slovenia 217,3 (92-88), 7) Chiara Hölzl, Østerrike 214,8 (93,5-83), 7) Carina Vogt, Tyskland 214,8 (88-88), 9) Lara Malsiner, Italia 207,7 (89-92), 10) Xinyue Chang, Kina 206,9 (91,5-85). Øvrig norsk: 16) Anna Odine Strøm 192,8 (86-83). Verdenscupen (5 av 15 renn): 1) Lundby 460, 2) Althaus 440, 3) Takanashi 280, 4) Ito 245, 5) Vogt 212, 6) Avvakumova 193, 7) Svenja Würth, Tyskland 161, 8) Bogataj 140, 9) Hölzl 122, 10) Malsiner 118. Øvrige norske: 24) Strøm 40, 26) Silje Opseth 32. Nasjonscupen (6 av 17 konkurranser): 1) Tyskland 1325, 2) Japan 1092, 3) Norge 632, 4) Slovenia 597, 5) Russland 590, 6) Frankrike 452. (©NTB)

Hun forteller at hun fikk litt dårligere forhold enn rivalen, tyske Katharina Althaus i begge omgangene.

– Da jeg landet på sletten var jeg usikker, men det ble seier med 4,5 poeng til toer Althaus til slutt, sier hun.

Verdenslederen fikk litt mer vindkompensasjon.

– Det reddet meg litt, sier hun etter hopp på 96 og 93,5. meter.

Alt stemmer om dagen

Nå har hun en god følelse inni seg, forteller hun.

– Du kan aldri undervurdere betydningen av å ha god selvtillit. Men samtidig vet vi fra mesterskap at mye kan skje. Det kan bli en annen resultatliste, ler hun.

Lundby husker godt at hun hoppet ut som den siste under siste VM i Lahti, men da endte det med fjerdeplass og såre tårer.

23-åringen er enig i at det tar tid å komme seg helt til toppen.

– I 2009 var jeg veldig ung, og heller ikke ferdig utviklet. Det har vært hard jobbing hver dag i alle årene senere, for å komme dit jeg er i dag.

Stjernen Takanashi har fått opp interessen

Det spesielle i Japan akkurat nå er at det er større interesse for kvinner enn menn i bakken. Det skyldes deres egen stjerne Sara Takanashi, som har vunnet 53 verdenscuprenn, men ingen denne sesongen. Lundby og Althaus har fordelt seirene. Nå ble hjemmehåpet nummer tre.

– Vi vet i alle fall at det er tre-fire millioner TV-seere som følger rennet, opplyser Lundby.

Hun gleder seg over at lagvenninnen Anna Odine Strøm ble nummer 16, med et hopp på 83 meter, noe som er karrièrebeste. Silje Opseth ble disket i kvaliken dagen før på grunn av dressen.

Sjefen roser hopperen

– Maren har alltid gitt alt og er ekstremt dedikert i hoppingen. Hun tilegner seg kunnskap og vil videre hele tiden. Det hun nå oppnår er så fortjent, sier landslagstrener Christian Meyer.

Han har fulgt henne i mange år nå, og tatt steg sammen med henne.

– Selv om Maren gjør jobben er dette et resultat av manges innsats i norsk hoppsport. Vi jobber som en enhet, sier trønderen.

Han får noen kommentarer fra andre landslagstrenere om at det legges merke til hva Norge har oppnådd.

– Det er veldig mange som vil slå oss nå. Det blir ikke mer hyggelig enn å vinne hopprenn. Vi er selvfølgelig veldig glade.

Lundby tok sin tredje verdenscupseier bare denne sesongen, og sin syvende totalt.

Fornøyd sportssjef

Clas Brede Bråthen fikk de gode nyhetene fra Japan, og sier til Aftenposten:

– Det har vært en lang vei. Grunnen til at hun fikk de mulighetene hun fikk som 14-åring, var at vi så en løper som hadde alle forutsetninger med et bredt ferdighetsnivå. Hun hadde noe annet enn mange andre som har vært gjennom systemet. Hun hadde en vilje til å gjøre jobben og en vilje til å tilegne seg innsikt, sier sportssjefen.

Han mener det har vært morsomt og lærerikt hele veien, og han roser de som har vært nærmest, ikke minst trenere, som har sørget for at det er mulig å nå opp.

– Men det har vært mange tunge stunder. Jeg har alltid tenkt at den jenta som sommeren 2008 kom inn i systemet, at det kom til å bli en stor idrettsutøver. Det trodde jeg veldig på. Selv når det har vært perioder med mer tårer enn gledesrop. Så lenge Maren fortsetter å være Maren, kan ingen stoppe henne.

Fremstår som et stort forbilde

Bråthen mener at det norske systemet rundt henne også har utviklet seg.

– Maren har like forutsetninger med dem hun konkurrere med, sier han og tenker på helheten.

– Maren har et apparat i dag som er minst like bra som det gutta har. Det har vært satset på jentene, det vil si Maren. Først nå vi ser de andre tar steg. Det er et resultat av en jobb mange andre har gjort, men også at Maren er en frontfigur. Et bedre forbilde får du ikke.