Norges supertalent falt på oppløpet. Etterpå måtte hun tørke tårene

Kristine Stavås Skistad var raskest på oppløpet mot Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla, men en hekt ødela eventyret for VM-debutanten.

SEEFELD: VM-debutant Stavås Skistad leverte en sterk prolog som holdt til 13.-plass og fulgte opp med å vinne kvartfinalen.

I semifinalen ventet verdens to raskeste kvinnelige skiløpere, i Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla, men i det 20-åringen skulle passere Nilsson på oppløpet hektet Skistad staven i skien og landet langflat i snøen.

Stavås Skistad kom gråtende over målstreken, og lagvenninne Mari Eide måtte trøste den gråtkvalte VM-debutanten.

– Helt forferdelig

Etterpå sa hun dette til journalistene:

– Helt forferdelig. Jeg ligger i en perfekt posisjon og skaper stor fart bak Maiken og Stine, og klarer på et eller annet vis og sette staven mellom beina.

– Var du god nok for gull i dag?

– Ja.

Etter løpet gikk hun rett i teltet og måtte samle seg.

– Det svir for meg å gå dårlig. Det blir en tøff kveld, men morsomt å se at de knuser dem på oppløpet, i alle fall.

Hun fortalte at det er sjelden kost at dette skjer i en spurt for henne.

– Det er ekstremt kjipt. At jeg klarer å prestere det der er helt forferdelig.

– Sånn som kan skje

Stavås Skistads pappa, Per-Erik Skistad, sa dette til NRKs reporter like etter fallet.

– Litt uheldig, sånn som kan skje, sier Skistad.

– Falt hun fra et VM-gull?

– Det blir helt håpløst å svare på. Nå er det et løp i Drammen hun skal se fram mot, fortsatte Per-Erik Skistad.