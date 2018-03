Norges uheldige hoppstjerne nekter å gi seg: - Jeg vil inn på laget og føle meg udødelig

Saken oppdateres.

VIKERSUND: Da Norge vant lagkampen i Raw Air lørdag, foran Polen og Slovenia, var det med historiens største differanse i skiflyvning. Østerrikes gamle rekord på 135, 5 poeng fra Planica i 2011, ble omtrent doblet (265,6)

De fire uovervinnelige sørget for at Norge ble første nasjon med syv seire i skiflyvning i historien. På Lillehammer kriblet det i bena til Kenneth Gangnes.

28-åringen satt foran TV og fulgte Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Andreas Stjernen og Robert Johansson til seier på hjemmebane.

Den skadde elitehopperen, som satser på comeback nummer fire etter en ny korsbåndskade sist høst, akter selv ikke å gi slipp på det å fly.

– Jeg vil inn på laget og føle meg udødelig, sier han om hvordan det kjennes å være med på skiflyvning.

Han var med på laget som tok VM-gull i den disiplinen i 2016, da han også ble beste norske med sølv individuelt.

Johansson opp med rakettfart

Han savner å være en viktig brikke i laget til landslagstrener Alexander Stöckl, og jobber som besatt for å kunne ta de første hoppene igjen i august.

– Ja, helt klart. Jeg vil være med på å prege slike dager, forteller skihopperen som er imponert over det lagkameratene på elitelaget har fått til.

– Det har jo vært som å sette en rakett i rumpa på Robert, ler Gangnes, som ofte trener sammen med Johansson på Lillehammer, der begge bor.

Han berømmer Johansson for å være tålmodig, og mener at den som er villig til å trene beinhardt, nesten alltid får igjen for jobben.

På rett vei fremover

Det er snart fire måneder siden den uheldige hopperen måtte gjennomgå en operasjon i kneet, og styrketrening prioriteres nå.

Utøveren fra Kolbukameratene og Lillehammerhopp synes skiflyvning er ekstra stas, og ler når han tenker på at han tidligere fikk høre at han selv aldri kom til å bli en skiflyver. Det motbeviste han.

Gangnes håper at han ikke blir satt ut av elitelaget, der han tok NM-sølv like før han skadet seg.

– Men det er mange som aspirerer til det laget kommende sesong, sier han og tenker på Halvor Granerud og Marius Lindvik.

– Det kan tenkes at vi åpner for at laget utvides, sier Stöckl, som igjen opplevde at hans utøvere er verdens beste i lag.

Åtte suverene norske hopp

Ankermann Johansson kunne ha stått over sitt siste hopp, og likevel hadde Norge vunnet. Men han hoppet 240, 5 meter og satte et verdig punktum etter 232 meter i første omgang.

– Dette er deilig. Det er åtte knallgode skiflyvningshopp, og laget leverer på høyt nivå, sa Johansson til NRK.

Nå ligger han fortsatt på 2. plass i sammendraget, og søndag håper han at lederen Kamil Stoch er mer menneske enn maskin.

Polakken hadde ett svakt hopp denne gangen, på 206 meter, men tok seg inn i 2. omgang og landet på 234 meter. Forskjellen i poeng er 55,7.

Norge har fire mann inn blant de seks beste. Ikke rart at Stöckl og assistenttrener Magnus Brevig må bruke mye tid på å smile.

Norge er i føringen, og har vært det hele sesongen. Og Andreas Stjernen, som ligger på tredjeplass sammenlagt, har en formkurve som bare peker oppover.

– Han kan ikke gi seg på landslaget nå, kommenterer Gangnes.

Trønderen er i tenkeboksen.