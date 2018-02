Noro-viruset fortsetter å spre seg i OL-området

Saken oppdateres.

Så langt har antall rammede kommet opp i 128. Det opplyser OL-arrangørene i en pressemelding.

– 34 av de nye virustilfellene har kommet fra et bosted tilknyttet et treningssenter for ungdom, og mange av disse personene er sivilt sikkerhetspersonell. Alle er blitt satt i karantene og behandles under overvåking for å hindre ytterligere spredning.

De personene man har mistenkt være smittet ved det samme senteret, men som har testet negativ, er blitt frigitt fra karantene og er tilbake i sine jobber.

Åtte av de nye tilfellene har dukket opp i Gangneung- og Pyeongchang-området. Alle er satt i karantene og det er satt i gang en undersøkelse rundt hva som er smittekilden.

Så langt har ingen norske utøvere eller ledere blitt meldt smittet. Derimot har den svenske treneren, nordmannen Ole Morten Iversen, blitt isolert fra den svenske troppen på grunn av omgangssyke.

I den norske troppen er det tatt ytterligere smitteverntiltak de siste dagene. Det er blant annet innført hilseforbud for å unngå at noen blir syke.

– Vi har kjøpt inn ekstra såper. Så vi har dobbelt opp med det, ikke bare på toaletter, men også på kjøkkenet. Folk som ikke bor på hotellet får ikke lov til å oppholde seg på fellesrommet vårt, sier landslagslege Petter Olberg til Adresseavisen.

Sykdom truet også leiren under Lahti-VM i fjor, men tiltakene gjorde at ingen ble rammet.

– Det som er spesielt med noroviruset er at sprit alene er ikke godt nok. Du må vaske hendene i tillegg. Det gjør at vi må tette skottene litt. Får vi det inn i leiren, blir det fullstendig krise. Det er katastrofe fra et idrettsmedisinsk ståsted å få dette inn i en tropp. Det er det verste som kan skje, sier Olberg.

Noroviruset fører i mange tilfeller til omgangssyke og diaré og det er svært smittsomt mellom mennesker og kan smitte også via mat og drikke. Håndhygiene er alfa og omega for å unngå spredning av smitten.

