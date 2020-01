Lucas (19) tok sensasjonell plassering i Kitzbühel: – Jeg er den neste

Dette skulle bli Midt-Norges lengste veitunnel. Nå kan den bli den delt i to.

KITZBÜHEL: Mot alle odds kjørte Lucas Braathen for seier i det som er blant alpinsesongens største høydepunkter. En strålende første omgang la grunnlaget for det.

Det ble ikke helklaff for 19-åringen i finalen, men løpet var godt nok til en delt fjerdeplass sammen med Henrik Kristoffersen. Det er ungguttens beste plassering i verdenscupen noensinne.

– Jeg er den neste

Etter løpet var det en Lucas Braathen i ekstase som stilte opp i TV-intervju sammen med Henrik Kristoffersen.

– Det var dritfett. Det klikket helt når han foran meg kom ned i bakken. Og du vet at det vil komme et stort brøl når man hiver seg utfor toppen. Det var dritkult, jeg må gjøre det igjen, sa Braathen til NRK og smilte bredt.

Ifølge Braathen var det aldri snakk om å holde noe som helst igjen da han hev seg utfor toppen av slalåmbakken.

– Jeg gidder ikke å lede første omgang for så å komme på 15. plass, det er så kjipt. Da er det bedre gå for en bra plassering. Det er fett å være på like linje med en som Henrik, som har tatt så mange seiere i verdenscupen, sa han til NRK.

Kristoffersen var glad på Braathens vegne, og mente det var utrolig sterkt av 19-åringen. Men da Braathen ble bedt om å beskrive seg selv som utøver av NRKs reporter, hevet Kristoffersen øyenbrynene.

– Jeg er den neste, sa Braathen selvsikkert.

– Hæ? Ja, han får vente litt da. Vi skal bli to om den, kontret en lattermild Kristoffersen.

– Han har noe spesielt

Men det var ikke bare landslagskompis Henrik Kristoffersen som lot seg imponere av Braathen. Det gjorde også alpint-sjef Claus Ryste.

– Han har noe helt spesielt, det viste han allerede i Sölden. Han leverer på et helt ekstremt nivå, og tenker ikke på utfallet når han kjører på ski. Hva skal man si? Han vant en fjerdeplass, han tapte ingenting. Det er viktig å påpeke, sier Claus Ryste til Aftenposten, som møter han etter rennet.

– Vil du snakke om han som en fremtidig verdenscupvinner?

– Nei, det er for tidlig å snakke om. Men han er en fantastisk skiløper og jeg tror han kan være med å konkurrere om pallplasser ganske ofte, det har han vist. Men han må fortsette den utviklingen han har hatt, bli bedre fysisk og holde seg skadefri. Da vil det bli spennende, han er jo ung som bare det, svarer Ryste.

Braathen: – Helt sykt

Det var en vantro Lucas Braathen som vi møtte nederst i bakken etter første omgang. Han skjønte ikke helt hva som hadde truffet ham.

– Ikke spør meg. Jeg har ikke peiling, sa Braathen, og brøt ut i latter da han skulle sette ord på superløpet.

– Det føltes bra. Jeg klarte å utføre de tekniske oppgavene som jeg har øvd på under trening, og fikk opp stabiliteten litt underveis, la 19-åringen til.

– Visste du at du gjorde det så bra nedover i bakken?

– Egentlig ikke. Så da alle begynte å rope trodde jeg at jeg hadde klart å kvalifisere meg til den andre omgangen. Men at det var grønne tall er jo helt sykt da, sier Braathen.

– Jeg må klype meg i armen

Ungguttens løp var et lite sjokk. På en travel sportssøndag hadde NRK avbrutt direktesendingen fra Kitzbühel da Braathen skulle ned bakken.

– Jeg må klype meg i armen, det er vanvittig bra. Dette må være årets norske idrettsprestasjon på nett-TV, utbrøt NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen, etterfulgt av latter.

Skipresident Erik Røste la ut denne Twitter-meldingen etter 19-åringens superomgang:

Felix Neureuther, virkelig en legende, gratulerer neste generasjon, Lucas Braathen, med fantastisk kjøring i 1. omgang i Kitzbuhel. pic.twitter.com/03wX1j6FmH — Erik Røste (@erikroste) January 26, 2020

Imponerende norsk innsats

De andre norske imponerte også i Kitzbühel. Timon Haugan sikret sin beste plassering noensinne i et verdenscuprenn. 23-åringen ble til slutt nummer 12.

Sebastian Foss Solevåg tok 10.-plassen, mens Atle McGrath ble nummer 22.

– Jeg er ikke helt fornøyd. Jeg taper så sykt mye på den ene dumpen. Det var en helt OK plassering og en normal dag på jobben, sa Foss Solevåg til NRK etter løpet.