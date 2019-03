Norsk gull etter thrilleravslutning

Saken oppdateres.

Hans Christer Holund vant søndagens 50 kilometer. Han rykket fra resten av feltet etter to mil, og fikk gå de siste tre milene i ensom majestet. Dermed ble han den syvende nordmannen som har vunnet femmila i VM-sammenheng, og sørget for at det norske herrelaget tok rent bord under årets mesterskap.

Holund har ikke deltatt i noen av øvelsene tidligere i mesterskapet, og hadde dermed en fordel foran resten av feltet. Han holdt jevn fart gjennom alle de fem milene, og klarte å motstå det eneste angrepet fra russiske Aleksandr Bolsjunov.

Men det var bare på nære nippet. Aleksandr Bolsjunov nærmet seg med stormskritt den siste milen, og plukket sekund etter sekund. Men en sliten Holund klarte å holde unna, og gikk til VM-gull. I mål var han 27,8 sekunder foran Bolsjunov.

– Det er helt, helt unikt det vi har vært med på, sa NRKs Jann Post etter målgang.

Stolt trener

Det er det første mesterskapet med Eirik Myhr Nossum leder det norske herrelandslaget, og det endte med seks gull.

- Det er helt utrolig. Dette er en lagseier. De funket taktikken til punkt og prikke. Vi har fire løpere topp 5, og Hans Christer tar gullet. Det er så gledelig. Jeg er vanvittig glad for at han klarer det etter en tung sesong, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Russiske Alexander Bolsjonov tok sølvet, 27,8 sekunder bak Holund. Sjur Røthe spurtslo Martin Johnsrud Sundby i kampen om bronsemedaljen. Røthe gikk i mål 57,8 sekunder bak verdensmester Holund.

Simen Hegstad Krüger ble nummer fem, og avsluttet en solid norsk laginnsats på femmilen.

Rolig start

Fem-mila startet i et ekte søndagsturtempo, og det gikk så sakte at kineseren Lin Bao dro feltet i en periode. Ingen var interessert i å stikke av på et tidlig tidspunkt.

Etter fem kilometer mente Martin Johnsrud Sundby at tempoet måtte økes, og han la seg i front av feltet. Men fortsatt var farten så lav at et stort felt gikk samlet rundt i løypene i Seefeld.

Alle de fire nordmennene holdt seg langt fremme i feltet i knallværet i Østerrike. Temperaturmåleren viste nesten ti plussgrader, og smørerne jobbet på spreng med å gjøre klar ski til skibyttene.

Føret i løypen endret seg raskt på grunn av det varme været, og samtlige løpere valgte å bytte ski etter 20 kilometer.

Holund stakk

Det første rykket i løpet rett etter 21 gått kilometer. Hans Christer Holund har ikke konkurrert tidligere i mesterskapet, og benyttet sjansen til å rykke. De norske lagkameratene la seg fremst i feltet, og holdt tempoet nede. Dermed fikk Lyn-løperen en solid luke på kort tid. I det Holund i ensom majestet passerte halvgått løp, hadde luken blitt på 22,9 sekunder.

Russisk angrep

Holund har sin store styrke i motbakkene, og han forspranget økte voldsomt i den tøffe klatringen opp etter runding. På de neste to kilometerne økte han forspranget med nesten et halvt minutt, og hadde nesten ett minutts forsprang på resten av feltet.

Selv om hovedfeltet etter hvert innså at gullet var i ferd med å gå til Norge og satte opp farten, klarte de ikke å knappe inn på Holunds forsprang.

Det første angrepet på Holunds forsprang kom fra Aleksandr Bolsjunov. Mens resten av feltet byttet ski gikk den russiske løperen rett frem, og begynte å plukke sekunder på Holund alene.

Og Bolsjunov hadde virkelig fått opp farten. Han tok hele tiden sekunder på en Holund som begynte å se preget ut. Men Holund holdt ut helt til gullet var sikret.

Sjuende nordmann

Med seieren er Holund den sjuende nordmannen som har vunnet en fem-mil i verdenskapssammenheng. Petter Northug har vunnet tre ganger, Odd-Bjørn Hjelmeset, Frode Estil, Gjermund Eggen, Lars Bergendahl og Ole Stenen har en seier hver.

Dermed fikk landslagstrener Eirik Myhr Nossum oppfylt ønsket sitt med å ta rent bord i mesterskapet. De norske herrene har vunnet alle rennene i Seefeld, og hele den norske VM-troppen har tatt rekordmange 13 gull i VM. De tar også med seg fem sølv og sju bronsemedaljer tilbake til Norge.