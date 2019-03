Norsk hopper falt stygt i Planica: – Veldig oppgitt

Minuttene som forsvant. Derfor kom politiet for sent frem til Utøya

Marius Lindvik måtte over ende på 213 meter under treningen i skiflyvningsbakken i Planica.

Da Lindvik gikk inn for landing gikk han ut i spagaten og måtte over ende. Hastigheten i landingsøyeblikket er nesten 120 km/t, slik at uansett hvordan man lander så vil det gjøre vondt.

– Klar til å revansjere seg

– Han sa til meg at han ikke rakk å dra inn skiene nok, slik at de ble litt sprikende. Han fikk noen skrubbsår i ansiktet og en skikkelig trøkk i ryggen, sier kommunikasjonsansvarlig for hopplandslaget, Steinar Bjerkmann.

Bjerkmann er på plass i Slovenia sammen med Lindvik og resten av de norske hopperne. På tross av det stygge fallet, forteller Bjerkmann at Lindvik skal hoppe videre i kvalifiseringen.

– Hvordan går det med Lindvik?

– Det går veldig bra. Han skal ut og hoppe igjen, for å prøve å kvalifisere seg til rennet i morgen. Han var veldig oppgitt over seg selv for at han falt. Men han er veldig klar til å revansjere seg i bakken, han har en tøff innstilling. Vi håper han klarer å kvalifisere seg til rennet i morgen, svarer Bjerkmann.

Ellers var de norske hopperne bra med på notene i den første treningen. Robin Pedersen hadde 232,5 meter, Anders Fannemel 201,5 og Halvor Egner Granerud 200,5. Alle hoppet fra avsats åtte.

Langt hopp fra Ammann

Robert Johansson hadde 217 meter, mens Johann André Forfang hadde 213,5 meter. Begge fra avsats 4.

Simon Ammann hadde 243 meter i sitt første svev i bakken, men det var fra avsats 8. Etter det ble farten satt kraftig ned.

Det beste svevet under treningen, hvor man har tatt hensyn til både vind og fart, sto verdenscupvinneren Ryoyu Kobayashi for med 231 meter. Også det fra avsats 4.