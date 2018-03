Norsk legende i ordkrig: – Han skriker som en pingle

Liverpool-legende beklager etter at han spyttet mot 14 år gammel jente

Saken oppdateres.

CANADA-NORGE 8–0

PYEONGCHANG: Norge er ute av Paralympics-turneringen i kjelkehockey etter to strake tap. Det ble klart etter Italias seier over Sverige.

Tidligere på dagen tapte Norge 0–8 for Canada. Norge kjempet innbitt til siste slutt – og det ble en fysisk batalje.

Etter kampen beskyldte canadiske Tyler McGregor den norske superveteranen Rolf Einar Pedersen for å slå ham i ansiktet.

– Han gå meg et lite slag. Han har vært med lenge. Jeg vet at han er en fyr man lett kan provosere. Vi har sett det før, sier McGregor, som mener han kom best ut av krangelen med Pedersen.

– De skriker som pingler så fort det er noe

Sammenstøtet skjedde mens pucken var ute av spill. Spillerne slang noen gloser til hverandre etterpå.

– Han sa egentlig ikke så mye. Han bare slo meg i hodet. Men jeg sa noen ting til ham. Jeg sa bare «ikke slå meg!», forteller McGregor – som scoret to mål i kampen.

Etter det McGregor beskriver som et slag, falt canadieren bakover og landet på isen. Rolf Einar Pedersen reagerer på McGregors oppførsel.

– De skriker som pingler så fort det er noe. De skal slå og «kødde» hele tiden. Men så fort det er noe, begynner de å skrike. For meg er det der ingenting, sier Pedersen.

– Var det filming?

– Ja. Det var et støt i ansiktet, det var ikke noe slag. Han er en voksen mann, som skal være den tøffeste mannen på isen. Noe må han tåle.

Har opplevd mye verre

Pedersen er ikke bare én av de store legendene i norsk kjelkehockey – men også internasjonalt. Han er med i sitt syvende Paralympics. Duellen med McGregor får ham ikke til å rynke på nesen.

– Det var rolig i dag. Det var mye hissigere for flere år siden. Da var det ordentlig kok og mer slåssing.

Pedersen pleier ikke å skygge unna duellene, for å si det mildt. Det bekrefter lagkamerat og målvakt Kissinger Deng.

– Han er veldig tøff. Derfor vil alle de andre lagene ta han, sier Deng.

Respekt

Tross konflikten på isen, understreker McGregor at han respekterer Pedersen som kjelkehockeyspiller.

– Han har vært med mye lenger enn meg. Jeg kom inn i sporten for seks år siden. Da hadde han spilt lenge. Han har alltid vært en offensiv trussel, sier McGregor.

– Jeg respekterer ferdighetens hans og alt han har oppnådd, legger han til.

Denne gangen er det imidlertid McGregor – og ikke Pedersen – som fort kan ende opp med en medalje rundt halsen. Femteplass er nå Norges best mulige plassering.