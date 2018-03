Norsk pallplass, men den polske stjernen var suveren: – Dette har vi aldri sett maken til

Kristin (30) om livet etter kreften: Må ha legeerklæring i veska for å bevise at hun er edru

Raw Air er i ferd med å bli en triumfferd for en polakk – Kamil Stoch. Etter ham kommer ingen. Deretter resten av røkla. Altså nordmenn, flere polakker og noen tyskere.

– Dette er et nivå vi aldri har sett maken til, sa NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen etter at Kamil Stoch hadde sikret seg seieren med en margin på drøye 27 poeng. Han hadde akkurat hoppet 141 meter under vanskelige forhold og lengst i annen omgang, som han var det i første omgang.

Da polakken ble konfrontert med Evensens kommentar etter at han hadde sikret seg seieren og en suveren ledelse i Raw Air, var han beskjedenheten selv.

– Det er fint å høre slikt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal kommentere det. Jeg bare prøver å gjøre mitt beste, sa 30-åringen til NRK.

Polsk dag på Lillehammer

Etter første omgang av Raw Air-konkurransen i Lysgårdsbakken så det ut til å bli en skikkelig polsk festdag. Først var tre polakker. Best av dem alle: Kamil Stoch. 30-åringen fra Zakopane var suveren og i en klasse for seg. Det dårlige hoppet i 2. omgangen i Holmenkollen søndag var for lengst gjort om til historie. Han hoppet lengst av alle med 140,5 meter.

Og slik fortsatte han i annen omgang. Resten kjempet en jevn kamp om plassene bak den utilnærmelige.

– Han virker like sterk i herreklassen som Maren Lundby er i dameklassen, sa sportssjef for hopperne Clas Brede Bråthen til NRK etter rennet.

Nærmest var landsmannen Dawid Kubacki og på 3. plass kom Robert Johansson i hans egen hjemmebakke. Johansson er fra Lillehammer og det smakte med seier på hjemmebane.

Den norske laginnsatsen var det ingenting å si på. Andreas Stjernen ble nummer 4, Johann André Forfang nummer 6 og Daniel André Tande nummer 10.

Kamil Stoch leder nå Raw Air foran Robert Johansson. Ledelsen er på hele 56,2 poeng. Johann André Forfang på 3. plass har 86 poeng opp til Stoch.

Alt teller

Unikt for Raw Air er det at alle poengsummer teller. Også det som oppnås i kvalifiseringen. Dermed blir det nytt forsøk for de norske guttene til å knappe litt inn på Stoch allerede onsdag ettermiddag. Da er det kvalifisering til rennet i Granåsen i Trondheim torsdag.

Tom Hilde hoppet sitt siste renn i verdenscupen. Han var med på den norske nasjonale kvoten, men klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen. Dermed hoppet han verdenscup for siste gang. Han har tidligere i vinter annonsert at dette er han siste sesong som hopper på øverste nivå.