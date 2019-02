Norsk redaktør slår alarm: – Vi må slutte å heie på norske skiløpere

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: «Vi må slutte å heie på Norge på ski».

Slik lyder oppfordringen fra ansvarlig redaktør Nils August Andresen i tidsskriftet Minerva. I en kommentar publisert søndag retter Andresen et kritisk søkelys mot den norske totaldominansen i skisporet.

– Reaksjonene har vært blandet. Noen tolker det som at jeg ikke unner Norge å vinne, og at jeg er «antinorsk», sier Andresen.

– Men det er stikk motsatt. Jeg unner Norge å vinne, jeg vil bare at seirene skal ha mening og prestisje, fortsetter han.

– Begynner å bli uinteressant for andre nasjoner

Da artikkelen ble publisert, hadde Norge vunnet fire av fire langrennsgull i Seefeld-VM. Etter søndagens lagsprinter står Norge med fem av seks gull.

Triumfene skaper stort engasjement og glede i vårt langstrakte land. Men Andresen, som er utdannet ved London School of Economics, er altså bekymret for trenden. Han kaller Norges gullfangst «i overkant» og sammenligner VM med et kretsmesterskap.

I desember skrev Aftenposten om de røde TV-tallene som truer langrennssporten.

Andresen poengterer at Norge bør bidra til å øke interessen for langrennssporten internasjonalt.

– Men vi gjør akkurat det motsatte: Vi dominerer langrennsporten til det punkt at den begynner å bli uinteressant for andre nasjoner, sier Andresen.

Gullvinnere i langrenn, Seefeld-VM: Sprint Johannes Høsflot Klæbo, Norge Maiken Caspersen Falla, Norge Fellesstart med skibytte Sjur Røthe, Norge Therese Johaug, Norge Lagsprint Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen, Norge Ingvild Flugstad Østberg og Maja Dahlqvist, Sverige

Inviterer konkurrentene til treningsleir

Minerva-redaktøren viser blant annet til at Norge nå har flere ganger så mange løpere som konkurrentene, for eksempel Tyskland, som dominerte på herresiden for 10–15 år siden.

President i Norges Skiforbund Erik Røste ser imidlertid optimistisk på langrennssportens fremtid. Han ser lovende tegn i Mellom-Europa, Canada og USA. Sistnevnte land vant nylig herrestafetten i junior-VM.

Røste understreker uansett at Norge - som sportens dominante nasjon - har et ansvar.

– Noe av det viktigste vi gjør, er å bidra til det internasjonale fellesskapet ved å være åpne, inkluderende og vise frem hva som fungerer for oss. Det gjør vi. Det har vi gjort i flere år, sier Røste.

Han peker blant annet på den årlige, internasjonale juniorleiren i regi av Norges Skiforbund. I 2018 deltok rundt 200 løpere fra 15 nasjoner.

– Er det fornuftig?

Røste minner om at de norske utøverne ikke kan gjøre noe annet enn å prøve å bli best mulig. Andresen reagerer imidlertid på prioriteringer fra høyere hold.

– Jeg har ikke noe løsning. Men man kan spørre seg: Er det fornuftig at Olympiatoppen bruker 14 millioner kroner på et smøreprosjekt? Trenger langrennssporten det? At vi satser enda mer på langrenn og gjør avstanden enda større?

Andresen er langt fra den første som problematiserer den norske dominansen. Debatten dukker opp med jevne mellomrom – og aktualiseres altså nå som Norge har tatt 9 av 18 langrennsmedaljer i Seefeld.

– Det er utsagn vi har levd med de siste årene når vi har vært gode og prestert slik, sier Torbjørn Skogstad, som har vært tett på suksessen som leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Skogstad legger til:

– Hvis det går litt dårligere, blir vi ikke spesielt genierklært. Det er enklere å forsvare gode resultater enn dårlige resultater.

Vil heie på svenske

Komitéleder Skogstad er på plass i Seefeld. Han registrerer – og gleder seg over – mange norske flagg langs løypene. Men han mener også andre nasjoner er godt representert.

Knut Busterud (69) tilhører den norske heiagjengen i Østerrike. Han har reist Europa rundt og heiet på norsk langrennsløpere siden 1985 – sist gang VM gikk i Seefeld.

Norge-supporteren er enig i at langrennssporten trenger flere fremgangsrike nasjoner. Men han har ikke tenkt til å ta Andresens oppfordring til følge.

– Vi må heie på Norge, så får de andre landene til å heie på sine, sier Busterud.

Og hva med Andresen selv? Hvem heier han på under tirsdagens 10-kilometer for kvinner?

– Hehe, sier Andresen og tenker seg om litt.

– Vi får heie på Charlotte Kalla.