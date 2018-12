Norsk skihopper legger opp: – Den siste smellen tok fra meg nattesøvnen

En drøy time etter at han parkerte bilen, var promillen over tre

Saken oppdateres.

Det bekrefter hopperen i en pressemelding fra Norges Skiforbund onsdag.

– Jeg bestemte meg for å legge opp i forrige uke. Det er vemodig. Det er med veldig blandede følelser at jeg sier stopp. Jeg føler en form for lettelse, men samtidig er det tungt å gi fra seg drømmene. Jeg gir meg ikke uten å ha prøvd, men det nyttet ikke lenger, sier Gangnes.

Gangnes pådro seg en alvorlig kneskade (den fjerde i karrieren) for ett år siden. Han har ikke hoppet siden. Tidligere i høst var signalene rundt ham bra, men så pådro han seg en lårskade.

– Den siste smellen tok fra meg nattesøvnen. Jeg kom ikke i gang som jeg ønsket i starten av desember. Det oppsto en uvisshet siden vi aldri helt fant ut hva som hemmet låret. Jeg forsto hvor sårbart ting er. Det var noe med muskulaturen i låret. Alt gjorde dritvondt. Plutselig slet jeg med å gå i trapper. Ting bare sviktet, og jeg følte meg ganske dårlig, sier Gangnes.

– Når du ikke får beina til å bli helt hundre, ser jeg ikke poenget i å fortsette. Å slure rundt på 90 prosent gjør at jeg ikke kommer tilbake på det nivået som jeg ønsker. Faren er for stor til at det skjer noe nytt med kroppen, føler jeg. Helsa er ganske bra nå, og jeg er i full trening, men det føles ikke 100 prosent ut. Det er fortsatt enkelte ting som kroppen reagerer på, forteller totningen.

Stöckl hyller Gangnes

Gangnes ga landslagsledelsen beskjed før jul.

– En veldig trist beskjed å få, men helt klart en avgjørelse tatt med sunn fornuft. Jeg kan bare takke Kenneth for alle de fantastiske øyeblikkene han har gitt oss, ikke minst hans bidrag til å skape en fantastisk kultur blant utøverne. Han har levd etter våre verdier på beste måte, og jeg ønsker Kenneth lykke til i en ny fase i livet. Jeg håper selvfølgelig at han fortsatt vil være en del av hoppfamilien og bidra med sin solide kompetanse, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Vil bli i hoppsporten

Gangnes håper på en framtid innen hoppsporten.

– Jeg håper på en framtid i hoppsporten. Jeg har allerede pratet med hoppsjefen (Clas Brede Bråthen). Håpet er at jeg kan få en rolle i hoppsporten, selv om det ikke blir mer hopping for min del. Kanskje tar jeg turen til hoppuka, men det får være opp til dem som bestiller billetter. Jeg har ikke noe mot å se på hopprenn, selv om jeg ikke selv deltar. Det hadde vært hyggelig å være med under hoppuka, forteller Kolbukameratene-hopperen.

29-åringen vant et verdenscuprenn på hjemmebane i Lillehammer for tre år siden. Han har en tredjeplass i verdenscupen sammenlagt fra 15/16-sesongen. Han har også gull (lag) og sølv (individuelt) fra skiflygings-VM i 2016.