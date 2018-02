Det var OL-gullet de lenget etter. Etterpå var Stöckl paff: – Hva skal jeg si?

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/OSLO: De norske hoppherrene tok OL-gull i lagkonkurransen, mandag ettermiddag norsk tid.

OL-gull i lagkonkurransen har vært hopplandslagets mål gjennom hele sesongen. Mandag kunne de endelig slippe jubelen løs.

Klemmene satt løst og tårene trilllet hos landslagstrener Alexander Stöckl da resultatet var klart.

– Hva skal jeg si? Jeg har ingen ting å si, sa landslagssjefen.

Johansson sikret gullet

Han var nærmest tom for ord i begynnelsen av intervjuet med TVNorge. Gullet i laghopp var det store målet for de norske hopperne. I Sør-Korea ble drømmen til virkelighet.

Robert Johansson satte punktum da han gjorde Norges siste hopp. Det ble på 136 meter, og sørget for at Norge tok gullet med 22,8 poengs margin ned til Tyskland på andreplass.

– Jeg var skikkelig nervøs. Alt kan skje i et hopp. Etterpå var det bare jubel og glede, sier Stöckl.

Ekspertkommentator og tidligere hopper Anders Bardal oppsummerte det slik:

– Det er en fantastisk prestasjon. Det er stort å oppleve.

Før finaleomgangen ledet Norge konkurransen med to poeng.

Daniel Andrè Tandes andre hopp sørget for å øke ledelsen. Det var på hele 140,5 meter, og med det sendte han laget opp i ledelsen, hele 15,8 poengs foran Tyskland på andreplass.

Den norske suksessen fortsatte ved Andreas Stjernen som hoppet 135,5 meter. Det førte til at den norske ledelsen økte til henholdsvis 29 poeng ned til Polen og 30 poeng ned til Tyskland.

Troen på norsk gull ble stadig sterkere.

– Dette var ekstremt deilig. De hopper såpass godt på ski, at de klarer forhåpentligvis å holde unna for de andre, sa Daniel Andrè Tande før Johan Andre Forfang og Robert Johansson hadde gjort sine hopp.

Lagkameratene tok Tandes oppfordring på strak arm.

Johann Andrè Forfang sørget for at ledelsen fortsatt var inntakt, men kunne ikke hindre at Polen og Tyskland ørlite nærmere. Etter Forfangs hopp var ledelsen på 22,9 poeng.

På det fjerde og siste hoppet klarte verken Kamil Stoch eller Andreas Wellinger å gjøre det bedre enn Robert Johansson

Nådde målet

Tidligere i år sendte TV-kanalen MAX serien «Hopplandslaget». Der fikk seerne et innblikk i planleggingen av den kommende sesongen.

Serien viste hvordan landslagssjef Alexander Stöckl, sportssjef Claes Brede Bråthen og støtteapparatet møttes i oktober 2017 for å diskutere målsettingene for den kommende sesongen.

– I Torino-OL i 2006 skulle vi ha gull, og det begynte vi å prate om i 2002. Det klarte vi, og vi ble beste nasjon. Og så ble det noen år der vi mer skulle være med litt. Et tydelig uttalt mål om hva man skal vinne, har ofte ført til at man har vunnet, sa Bråthen.

Så tok landslagssjef Alexander Stöckl ordet.

– Det å vinne laggull, er noe helt annet, sa han.

– Hvis jeg drar herfra med målsetting om å ta gull i lagkonkurransen i OL, gjør det noe med meg. Jeg får en helt annen desperasjon, sier Stöckl.

Dermed ble de enige om ett krystallklart mål: laggull i OL.

– Derfor er det så stort

Underveis i sesongen understreket Stöckl nok en gang betydningen av et OL-gull.

– Det å kjempe om gullmedaljen i lagkonkurransen i OL, er det største for oss i år. Det er alltid noe spesielt å vinne med hele laget. Da vet vi at trenerteamet, støtteapparatet, utøverne og Hopp-Norge har gjort det bra sammen. Det er det som teller, at vi har mange utøvere som er på toppen. Derfor er det så stort for oss, sa han.

Nå har det norske laget endelig nådd målet sitt.

Norge i føringen etter første omgang

Etter første omgang ledet det norske laget med to poeng. Daniel-Andrè Tande tok teten med 1,6 poeng for Norge med sitt hopp på 136 meter i første pulje.

Andreas Stjernen fulgte opp og hoppet 133 meter. Dermed var luken ned til Tyskland på 12,9 poeng.

Johann Andrè Forfang hoppet 132,5 meter noe som resulterte i at ledelsen ble redusert til 10,7 poeng.

Det ble klart ettersom både polske Dawid Kubacki og tyske Richard Freitag hoppet lengre enn nordmannen, med henholdsvis 138,5 meter og 134,5 meter.

Robert Johansson tapte ytterligere åtte poeng mot Kamil Stoch og Andreas Wellinger, til tross for at han hoppet 137,5 meter.

Kamil Stoch leverte et hopp på 139 meter og Andreas Wellinger hoppet 140 meter.

Dermed fikk ikke Anders Fannemel delta i en eneste øvelse i årets olympiske leker. Fannemel ble vraket fra normalbakken, storbakken og lagkonkurransen.