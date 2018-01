Norske gullhåp vil bo for seg selv. Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen.

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: – Jeg er nok litt streng, sier Ingrid Bahr med et smil.

Den siste uken har Olympiatoppens administrasjonssjef flyttet kontoret sitt til Daegwallyeong-myeon. Småbyen var tidligere mest kjent som Sør-Koreas kaldeste sted. De siste årene er den omgjort til et OL-sentrum, omkranset av fjell og drivhus som av årstidsmessige grunner naturlig nok står tomme.

Noen hundre meter unna oss jobber arbeidere på spreng i 18 minusgrader for å klargjøre arenaen der åpningsseremonien skal gjennomføres og OL-ilden tennes om to uker.

Og midt i dette mylderet skal Bahr sørge for at boforholdene til norske skiskyttere og langrennsløpere er gode nok. Tostjernershotellet Olive og et idrettsgymnas blir i disse dager klargjort for å sikre OL-håpenes ve og vel under lekene.

Derfor er Ingrid Bahr nødt til å være litt streng.

– Jeg sørger for å komme innom ganske ofte for å forsikre meg om at alt er som det skal være. Foreløpig ser det bra ut, sier hun.

Sender over store mengder norsk ost

Nye senger er satt inn. Svarte gardiner er på plass for å stenge vintersolen ute slik at utøverne får nok søvn. Vinduer byttes ut og ventilasjonssystemet får en oppgradering. I treningssalen like ved er en av dørene byttet ut for at det skal bli mulig å få inn den enorme rulleskimøllen der langrenns- og skiskytterutøverne skal finpusse teknikken mellom løpene.

– Det skal ikke være så fancy, men det er veldig viktig at det er rent og at utøverne får sove godt, sier Bahr mens hun viser oss rundt i det omgjorte idrettsgymnaset, der støttepersonellet og smørerne skal bo.

Teksten fortsetter under bildene.

Tilsammen koster det 21 millioner kroner på leie av lokaler, oppussingen og frakt av utstyret som må med for å sikre så mange gullmedaljer som mulig. Olympiatoppen tar hovedtyngden av utgiftene, i tillegg til at Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund også bidrar i spleiselaget.

Et spleiselag som også inkluderer store mengder mat til kokkene og bakeren som snart skal ta turen fra Norge til Sør-Korea for å jobbe på en innleid kantine i nabolaget.

De norske utøverne skal nemlig ikke fôres med kimchi, bibimbop eller andre sørkoreanske spesialiteter.

– Blant annet får vi sendt over en god del ost fra Tine. Brødmat med norsk pålegg er en viktig del av kostholdet under lekene, og da må vi sende over mat utøverne er vant til, sier Bahr.

Her ligger Pyeongchang:





Siste frist for hotelleierne

Men hun har også funnet mye på det lokale supermarkedet. Og det hun ikke finner der, får hun hjelp av sørkoreanske Johnny Koo til å skaffe.

– Hun spurte om jeg kunne finne laktosefri melk. Det er ikke noe så mange har hørt om her. Men det finnes jo, det også, og vi har sørget for å få det levert hit, sier Koo, som er leid inn for å hjelpe til med den lokale administrasjonen.

Idrettsgymnaset ble overtatt fredag, til Ingrid Bahrs bifallende nikk. På Olive-hotellet, derimot, har eierne frem til 1. februar på seg til å gjøre soverommene klare for de norske utøverne. De er allerede godt i gang.

Da Aftenposten fredag tok en titt rundt på hotellet, var sengene og de svarte gardinene allerede på plass – selv om deler av bygningen minnet om en byggeplass. I løpet av de neste dagene skal 70 sengeplasser være klare for deler av den norske OL-troppen.

Alpinistene skal også bo på et eget hotell under OL. De resterende OL-utøverne skal bo i deltagerlandsbyen.

– Hadde uansett måttet leie inn sengeplasser

Prislappen er så høy som den må være, mener Helge Bartnes, vinteridrettssjef ved Olympiatoppen.

– Vi hadde nok ikke kommet unna leie av overnatting uansett. Ved å leie Olive, får vi overnatting av alle trener og utøvere i langrenn og skiskyting på ett sted. Prislappen hadde ikke blitt lavere selv om vi hadde valgt å legge skiskyttere og langrennsløpere inn i deltagerlandsbyen. Vi hadde uansett vært nødt til å leie eksterne sengeplasser, sier han.

Men han legger til at det selvsagt blir dyrere enn hva det hadde blitt hvis vinterlekene ble holdt i Europa.

– Ikke bare må utstyr fraktes halve jorden rundt, men utøverne må reise tidligere enn ellers for å tilvenne seg tidsforskjellene. Men på den annen side får vi god erfaring med idrettslogistikk til Asia. Neste OL er jo sommerlekene i Tokyo, og så er det vinter-OL i Beijing, sier han.

Kaffe og glühwein

Men minnet om europeiske OL-byer er ikke langt unna den norske troppen. Torino Café ligger nemlig vegg-i-vegg med Olive Hotel og tilbyr både espresso, smørbrød og glühwein for dem som måtte ønske det.

– Vi har fått med oss at det blir fullt av nordmenn her. De er hjertelig velkomne, sier Choi Jae Song, 22-åringen som står bak espressomaskinen.

Men om han kan navnet på noen av de norske gullhåpene?

– Nå spør du vanskelig! Beklager, nei, det gjør jeg ikke. Jeg kommer nok bare til å følge med på kunstløp. Resten av tiden skal jeg jobbe, sier han med en latter.