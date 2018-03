Norske utøvere var innelåst i én time. Årsaken er et mysterium.

Lillehammer vil søke OL i 2026 eller 2030 - foreslår å spre øvelsene over hele landet

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Onsdag oppsto det en underlig situasjon i deltagerlandsbyen i Pyeongchang – med fire norske kjelkehockeyspillere i hovedrollene.

Troppens yngstemann Emil Vatne ble plutselig ringt opp av romkameratene. De fortalte at de ikke klarte å komme seg ut av rommet.

– Jeg prøvde å låse opp døren fra utsiden, men det gikk ikke, forteller Vatne.

Fortsatt et mysterium

Derfor måtte sørkoreanske servicemenn kobles inn. Og mobiliseringen lot ikke vente på seg.

– Vakten forsøkte også med nøkkel, før han sa «10 minutes». Så hentet han noen andre som kom med nøkkel, men heller ikke de kom inn, sier Vatne, som til daglig spiller for Nærbø Farmers.

18-åringen deler rom med Audun Bakke (29), Knut-André Nordstoga (35) og superveteran Rolf Einar Pedersen (48). Men nå var altså romkameratene skilt av inngangsdøren.

Det tok én time før de norske utøverne slapp ut. De måtte vente på at en drill ble kjørt bort til deltagerlandsbyen. Det er fortsatt et mysterium hva som skjedde med døren.

Vatne roser hjelpen kjelkehockeyspillerne fikk.

– Det er enormt mange i sving her i deltagerlandsbyen. De var flinke til å informere underveis. De sa «nå er de på vei», «nå ankommer de anlegget», «nå er de på vei opp». De var veldig profesjonelle.

Påvirket NRK-intervju

NRK, som har rettighetene til mesterskapet, ventet på at Rolf Einar Pedersen skulle dukke opp til en intervjuavtale. Men siden 48-åringen var låst inne, måtte planene utsettes.

Bortsett fra det absurde «lås-mysteriet» har imidlertid oppladningen gått knirkefritt for kjelkehockeylandslaget.

Norge går for en medalje – selv om de fleste erkjenner at USA og Canada trolig blir ett nummer for store.

– Vi har en målsetting om bronsemedalje. Det er et ganske hårete mål. Det er tett konkurranse og høyt nivå på motstanderne, sier landslagstrener Espen Hegde.

Norges møter Italia i første kamp, lørdag klokken 20 norsk tid.