Northug bekrefter flytteplaner

Saken oppdateres.

Han har vært tilknyttet TV-kanalen siden han la opp som skiløper i desember i fjor.

– Det blir nok mer og mer base i Oslo. Den siste måneden har jeg merket at det er der min jobb har vært nå, og at det er den basen det er enklest å ha. Jeg har jo egentlig vært mer i Oslo enn i Trondheim etter at jeg la opp, sier han til TV 2.

Northug gir ikke helt slipp på Trøndelag.

– Det blir nok mer hytta i Trondheim, og så base i Oslo.

33-åringen trives med den nye jobbtilværelsen utenfor skisporet.

– Det er veldig spennende å jobbe med TV. Samtidig kombinerer jeg TV-jobbingen med min egen merkevare, så jeg har hatt nok å gjøre etter at jeg la skiene på hylla. Det har vært en spennende hverdag med nye utfordringer, og det setter jeg stor pris på, sier den tidligere skiløperen.