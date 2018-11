Ny regel for skihopperne denne sesongen: – Det har med sikkerhet å gjøre

Skihopperne fikk kun to alternativer. Et av dem var å legge på seg

MIDTSTUBAKKEN: Det internasjonale skiforbundet (FIS) har kommet med en ny regel foran denne sesongen. Utøverne skal veies uten hoppstøvler og innleggene som de har bak på beinet, såkalte pads. Det betyr at de i snitt veier to kilo mindre enn da de hadde dette utstyret på. Via en tabell skal denne vekten brukes for å finne skilengden. Det gjelder både kvinner og menn.

Årsaken til utstyrsregelen forklarer landslagstrener Alexander Stöckl med at farten i flere renn ble for høy i OL-sesongen. Verst var det på Lillehammer under Raw Air. Der satt hopperne på den laveste bommen, og likevel hoppet de «ned i kjelleren» som han uttrykker det.

– Med kortere ski reduseres farten. Det har også med sikkerhet å gjøre. Alternative hadde vært å bygge om profilen i bakkene. Det ville i alle fall blitt dyrt, sier Stöckl.

Hopperne kunne ha beholdt skilengden fra i fjor, men da måtte de gått opp i vekt. De fleste ønsker ikke å forandre kroppen sin, fordi det også har innvirkning på teknikken. Mange husker at hoppukevinner Sigurd Pettersen måtte legge på seg flere kilo etter nye regler den gangen. Han ble aldri like god som før.

– Jeg har kappet skiene fem-seks cm. Jeg begynte sommersesongen med kortere ski, og det går greit, sier Maren Lundby.

Den olympiske vinneren deltok under NM i liten bakke i Midtstubakken lørdag. Skjønt, etter prøveomgangen måtte hopperne pakke sammen. Det hadde regnet for mye, det var for varmt og isen i ovarennet smeltet. Dermed lugget det da deltagerne skulle sette utfor.

Derfor ble det ikke delt ut noen medaljer i Midtstubakken, men Maren Lundby fikk i alle fall Fearnleys olympiske æresmedalje, som den tredje skihopperen i historien etter Toralf Engan og Erik Johnsen. Den deles ut til fremragende innsats under OL, og gullet fra lekene i Pyeongchang var innenfor.

Lundby fikk dermed ingen flere NM-medaljer, og må vente på å få testet seg i konkurranse til verdenscupåpningen på Lillehammer i månedsskiftet november/desember.

Herrene drar imidlertid til sin åpning i Polen allerede på torsdag. Da med ski som er kortere enn det de benyttet i fjor. Heller ingen av herrene hadde lyst til å få på seg to-tre ekstra kilo, for å kunne beholde skilengden.

– Det er bevist at det lønner seg å være lett i skihopping, sier Johan Forfang. Han har vært vant til 254 cm lange ski. Nå er de 250.

DE NYE REGLENE: På vårmøtet til FIS ble det bestemt en ny regel for utstyrskontroll. Utøver skal veies uten sko og pads. Via en tabell skal denne vekten brukes for å finne skilengden. I Norge er det en overgangsordning. Eliteklassen har fulgt reglene fra i sommer. Når vintersesongen starter, må alle de øvrige klassene gjøre det. Hopperne støtter denne regelen, og synes det er fint å kunne slippe skoene ved veiing.

Robert Johansson, mannen som kom hjem fra OL i Pyeongchang med ett gull i lagkampen og to individuelle bronsemedaljer, var heller ikke interessert i å beholde skiene han var mest vant til.

– Jeg har gått ut fra at jeg skal ha den samme kroppen som sist vinter. Hvis man veier mer, får det innvirkning på teknikken. Det vil jeg ikke.