Timon Haugan med sensasjonell pallplass i slalåm: – Jeg er litt skjelven

Det er positivt at baillbyen ser til Trøndelag

For 15 år siden ble dette ikoniske fotballbildet tatt. I dag forteller det en unik historie om to italienske rivaler

RBK må klare seg uten to av sine viktigste angrepsspillere

Noen står i kø for vin til 15 000, mens folk flest koser seg med søtladent skvip til 125 kroner som smaker kunstig saft og lukter møllkuler

Min beste investering i et langt liv som skogeier er kjøpet av en bolig i Oslo

- Et sjokk å møte partikulturen som råder

Se de unge trondhjemmerne leke seg under vann

Valnes best på sprintprologen – alle de norske herreløperne videre

Se de unge trondhjemmerne leke seg under vann

Saken oppdateres.

Timon Haugan fikk det virkelig til å klaffe i den franske skimetropolen. I finalen suste 23-åringen ned til bestetid med 44 hundredels margin. Til slutt holdt det til en knallsterk annenplass.

Oppdalingen var nummer elleve etter første omgang.

– Dette var to kjempeomganger av Timon Haugan, som bare har gått skritt for skritt oppover på resultatlistene de siste rennene. Dette er solid, utbrøt NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

Det er første gang Haugan blir blant de ti beste i verdenscupen. Tidligere har han en 12.-plass i Kitzbühel som bestenotering.

Hjertet dunket villt

Lørdagens renn var preget av en rekke utkjøringer. Den sveitiske formløperen Daniel Yule, som har vunnet flere slalåmrenn på kort tid i vinter, ledet etter første omgang, men feilet i jakten på nok en seier.

Dermed var det bare franske Clément Noël som til slutt var raskere enn Haugan. Den nye slalåmkometen slet med å ta innover seg hva han hadde prestert etter at annenplassen var i boks.

– Det er ganske ubeskrivelig. Dette var helt vanvittig. Hjertet dunker villt. Jeg er litt skjelven egentlig, sa oppdalingen til NRK.

Slik beskriver han seg selv:

– Jeg er en gutt fra Oppdal som elsker å stå på ski. Det har jeg gjort siden jeg var 6–7 år. Målet har vært å komme opp i verdenstoppen. Der er jeg i dag.

Pallplassen kom få uker etter at Lucas Braathen senasjoanelt ledet slalåmklassikeren i Kitzbühel etter første omgang. 19-åringen endte til slutt på en sterk fjerdeplass.

Sjelden bom fra Kristoffersen

Henrik Kristoffersen var blant lørdagens store favoritter i Chamonix, men rennet var tidlig over for slalåmspesialisten fra Rælingen. 25-åringen kjørte ut etter en hekt like før mål.

Det var første gang at Kristoffersen kjørte ut i slalåm siden Schladming-rennet forrige sesong, mesn det var første gang siden 2017 at han hektet i en første omgang.

– Når en skal kjøre på «limit» (grensen), kan en hekt skje. Det er en del av sporten, så det må en bare leve med. Jeg slet litt i noen porter over der også, men følte jeg prøvde å gasse på. Jeg hang ikke helt med til tider, sa Kristoffersen til NRK.

Ekspertkommentator Kjetil André Aamodt forklarer lørdagens hekt slik:

– Det er ganske urytmisk stukket (løypen, journ.anm.). Han setter egentlig pris på det, men han ryker på at han blir litt for kjapp i vekslingen.

Saken oppdateres.