Nystad rystet over dopingvideo: – Jeg holder på å kaste opp

Østerriksk løper tatt på fersken under dopingrazzia onsdag.

Saken oppdateres.

Videoen, som den tyske avisen Voralberg Oline har fått tilgang til, viser at den østerrikske langrennsløperen Max Hauke sitter med en nål i armen som er koblet til en slange fylt med blod.

Det var NRK som først viste videoen i Norge.

Videoen viser også at politiet er i samme rom som østerrikeren. Han er en av tilsammen fem løpere som ble pågrepet da politiet slo til mot en rekke adresser i en koordinert dopingrazzia i Østerrike og Tyskland.

Her er videoen fra aksjonen i Østerrike:

Dopingringen hadde leid seg inn i et hus bare 50 meter fra hotellet til den østerrikske troppen under Seefeld-VM. Hauke ble pågrepet sammen med lagkameraten Dominik Baldauf.

Begge skal ha innrømmet bloddoping i avhør, og er løslatt fra varetekt. Det er også Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan.

Trond Nystad, tidligere landslagstrener for det norske herrelaget, jobber nå i det østerrikske skiforbundet. Nordmannen er preget av skandalen som har rammet VMs vertsnasjon.

– Jeg holder på å kaste opp. Jeg blir dårlig. Vi har snakket om dette i 28 timer nå, og det blir bare verre og verre. Jeg får vondt i magen, sier Nystad til VG etter å ha sett videoen.

To løpere fra Estland sitter fortsatt varetektsfengslet. I tillegg til de fem aktive utøverne er også fire andre pågrepet, blant annet en lege som er antatt til å være hovedmannen.

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum kommenterte også dopingsaken da han møtte pressen torsdag kveld.

– Det er ekstremt trist det som har skjedd, men jeg føler jeg vet litt lite om hele saken. Det skal visstnok være bekreftet at det gjelder de utøverne det var rykter om i starten, og jeg er veldig glad at vi har et system som fanger opp dette og tar dem som prøver seg på juks, sa Nossum.