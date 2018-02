OL fredag: Fortsetter Norge gullrushet?

Koteng fortsetter som styreleder for RBK

Hegle Svendsen-opptur foran mor og far: – Gjør vondt i foreldrehjertet når Emil sliter

Om to uker skal de i militæret for å vokte grensen. Det første de lærer om er hvordan Nord-Korea angriper.

Bestefaren kjempet to år i Korea-krigen. Nå skal USA-håpet kjempe for OL-gull på samme sted.

«Oljemannen» fra Tonga før OL-øvelse: – Målet mitt er å ikke kjøre inn i et tre

Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering enn kvinnelige

Saken oppdateres.

Torsdag ble en fantastisk dag sett med norske øyne, med tre gull, to sølv og en bronsemedalje.

Også fredag har Norge store muligheter til å nærme seg Tyskland på medaljestatistikken.

Dagens øvelser:

Klokken 01.05: Curling – Innledende runde, menn: Norge–Sør-Korea (TVNorge)

Klokken 02.00: Alpint, slalåm, kvinner 1. omgang (TVNorge)

Klokken 01.30: Skeleton, menn (Eurosport Player)

Klokken 03.00: Alpint, super-G, menn (TVNorge)

Klokken 05.15: Alpint, slalåm, kvinner 2. omgang (TVNorge)

Klokken 07.00: Langrenn, 15 km fristil menn (TVNorge)

Klokken 13.10: Ishockey, Finland–Norge (Eurosport Norge)

Klokken 13.30: Hopp, menn stor bakke, kvalifisering (TVNorge)

Nordmenn i aksjon:

Curling: Markus Høiberg, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Thomas Ulsrud

Alpint, slalåm: Nina Haver-Løseth, Maren Skjøld, Kristin Lysdahl.

Alpint, super-G: Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal, Aleksander Aamodt Kilde

Skeleton: Alexander Henning Hanssen

Ishockey: Lars Haugen, Henrik Haukeland, Henrik Holm, Alexander Bonsaksen, Stefan Espeland, Jonas Holås, Johannes Johannesen, Erlend Lesund, Mattias Nørstebø, Daniel Sørvik, Henrik Ødegaard, Anders Bastiansen, Kristian Forsberg, Ludvig Hoff, Tomm Kristiansen, Ken André Olimb, Mathis Olimb, Mats Rosseli Olsen, Aleksander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Eirik Salsten, Patrick Thoresen, Steffen Thoresen og Mathias Trettenes.

Langrenn: Hans Christer Holund, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby

Hopp: Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Daniel-André Tande.

Favoritter

Curling: Norge har gode sjanser til å få medalje, men det er nok andre land som får favorittstempelet i år.

Alpint, slalåm: De norske kvinnene ligger litt bak favorittene. Nina Haver-Løseth har hatt tre strake topp 10-plasseringer i verdenscupen, men har ikke vært på pallen siden januar i 2017.

Alpint, super-G: Kjetil Jansrud er favoritt på øvelsen, og har en seier og to annenplasser så langt i sesongen. Men Aksel Lund Svindal vant siste renn i Kitzbühel. Kanskje blir det dobbelt norsk i dag også?

Ishockey: Norge har spilt godt mot Finland tidligere, men finnene skal nok klare å ta denne.

Langrenn: Martin Johnsrud Sundby har hatt en dårligere sesong enn forventet, men er likevel en av favorittene i dag. Men alle de norske er medaljekandidater.

Hopp: Alle de norske utøverne ligger høyt oppe på verdenscupen sammenlagt. Derfor kan alle regnes som medaljekandidater.

Tilbakeblikk

Curling: Curling ble Norges nye yndlingssport da Pål Trulsen og laget hans tok OL-gull i Salt Lake City i 2002. I Vancouver ble det bare nesten, og Thomas Ulsruds lag reiste hjem med sølvmedaljer.

Alpint: Norge har aldri vunnet medaljer i slalåm for kvinner.

Alpint: super-G for menn er en skikkelig norsk gulløvelse. Norge har faktisk vunnet de siste fire lekene i øvelsen. Fra Kjetil André Aamodt sine triumfer i 2002 og 2006, til Aksel Lund Svindals seier i 2010, og Kjetil Jansrud reiser til Pyeongchang som regjerende mester fra Sotsji-OL i 2014.

Ishockey: Norge har aldri fått OL-medalje i ishockey. Vår beste plassering er en 8. plass fra 1972.

Langrenn: Dario Cologna er OL-kongen når det kommer til denne distansen. Han har vunnet de to siste gangene, og man må faktisk tilbake til 2002 for å finne siste medalje, da Frode Estil tok sølvet. Leter vi etter gull, må vi bla oss tilbake til 1968 med Harald Grønningen for å finne det norske flagget. I VM-sammenheng er statistikken litt bedre. I Lahti i fjor tok Martin Johnsrud Sundby sølvet og Niklas Dyrhaug bronse. Petter Northug tok gull i 2013 i Val di Fiemme.

Hopp: De seks første vinterlekene vant Norge hopp i stor bakke. Siden den gang har bare Toralf Engan klart å kopiere bragdene, da i 1964. Siste norske medalje kom i 2006, da Lars Bystøl fikk bronse.