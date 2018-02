Dette skjer i OL lørdag: Får Sundby sitt etterlengtede gull?

Pusse opp hjemme? Her er en god grunn til å vente til sommeren

Får kritikk etter at jente ble funnet livløs i bassenget

Poserte med denne genseren - så testet hun positivt for doping

Treneren tror disse to dagene tidligere i OL kan ha ødelagt for Lorentzen

Saken oppdateres.

Også i natt kan det være verdt å legge inn litt våkentid. Norge har flere gullfavoritter i Big air, og det blir garantert underholdning fra klokken 02 i natt.

Dagens andre høydepunkt varer heldigvis såpass lenge at avgjørelsen faller først på morgenkvisten. Femmila for menn starter klokken 6 i dag tidlig.

Dagens øvelser

Klokken 02.00: Snowboard, big air menn (Eurosport Norge)

Klokken 03.00: Alpint, lag, mixed (TVNorge) Finalen starter klokken 04.28.

Klokken 03.15: Freestyle, skicross, kvinner (Eurosport Norge)

Klokken 06.00: Langrenn, 50 km fellesstart klassisk, menn (TV Norge)

Klokken 06.28: Snøbrett, parallellslalåm, kvinner og menn (Eurosport Norge)

Klokken 07.35: Curling, finale, Sverige - USA (Eurosport Norge)

Klokken 12.45: Skøyter, fellesstart, menn, semifinale (Eurosport Norge)

Klokken 13.10: Ishockey, bronsefinale, Tsjekkia mot Canada (Eurosport Norge

Klokken 14.00: Skøyter, fellesstart, menn, finale (Eurosport Norge)

Norske utøvere

Snowboard: Torgeir Bergrem.

Alpint: Nina Haver-Løseth, Kristin Lysdahl, Maren Skjøld, Sebastian Foss Solevåg, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Jonathan Nordbotten. To kvinner og to menn deltar, med to reserver.

Langrenn: Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Emil Iversen og Hans Christer Holund

Skøyter: Sverre Lunde Pedersen

Favoritter

Snowboard: Norge hadde i utgangspunktet flere gullkandidater, men bare Torgeir Bergrem tok seg videre til finalen. Har en tredjeplass fra X Games som beste-notering i big air.

Alpint: Norge stiller med et sterkt lag, selv om de store kanonenen står over. Men kanskje vi skal legge favorittstempelet over på Sverige i dag?

Langrenn: Norge har flere kandidater til medalje. Martin Johnsrud Sundby i form kan kjempe om gull, men det er flere sterke utenlandske navn. Emil Iversen blir vårt håp dersom det blir massespurt.

Skøyter: Sverre Lunde Pedersen har vist at han er i storform, og sammen med Håvard Bøkko kan alt skje. Men favorittstempelet kan nok gis til vertsnasjonens håp, Seung-hoon Lee.

Tilbakeblikk

Snowboard: Øvelsen er ny i OL.

Alpint: Øvelsen er ny i OL

Langrenn: 50 km i Sotsji ble en russisk maktdemonstrasjon, men senere har de havnet i dopingtrøbbel. Petter Northug vant i Vancouver, og Bjørn Dæhlie vant i Nagano og Albertville. Norge har tilsammen sju gull, to sølv og fem bronser på distansen.

Skøyter: Øvelsen er ny i OL