OL-medaljevinner i dramatisk ulykke: - Har brannskader over hele kroppen

Vålerenga jakter RBK-spiss – to andre klubber også på banen

Politi og tollere gjorde storbeslag i Trondheim, etter at polsk trailer skapte mistanke

Avviser at Solskjærs inntreden har endret United-garderoben

- Januar er den beste måneden for nettdating

Her er Norges ti største alpintalenter

Stor kontrast til sist vinter – lykkebakkene kan bli vendepunkt for OL-helten

Tiril Eckhoff svarer på kritikken: – For meg var dette det eneste riktige

Avviser at Solskjærs inntreden har endret United-garderoben

- Januar er den beste måneden for nettdating

Saken oppdateres.

Den nederlandske kortbaneskøyteløperen Sjinkie Knegt, som i fjor vant OL-sølv på 1500 meter, ble alvorlig brannskadd i en hjemmeulykke torsdag.

Nederlands skøyteforbund melder at klærne hans tok fyr da han var i ferd med å tenne en vedovn. Han pådro seg tredjegradsforbrenning på venstre bein, samt brannskader flere andre steder på kroppen.

Knegt ble hentet i ambulanse og kjørt til sykehuset i Groningen, der han får behandling.

Nederlands landslagstrener Jeroen Otter var på gråten da han snakket om ulykken til NOS.

– Sjinkie har brannskader over hele kroppen, og det står dårlig til med det venstre beinet hans. De snakker om at han har behov for hudtransplantasjon, sa han.

– Det var kona hans som fortalte meg om ulykken, og det var forferdelig. Jeg fikk tårer i øynene ved tanken på at han sto i full fyr.

Knegt skulle ikke være med i kommende helgs EM i Dordrecht ettersom han ikke var restituert etter en skade han pådro seg i desember da beinet hans kom i klemme mellom gaffeltrucken han kjørte og en dørkarm, noe som førte til at en muskel nesten ble avrevet.