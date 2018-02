OL-øvelser kan bli strøket: – Vi tåler snart ikke mer

St. Olav slutter å tilby rituell omskjæring: Sp-politikeren tror svært mange guttebarn omskjæres ulovlig – uten at noen straffes

PYEONGCHANG: Atle Skårdal er rennsjef for alpint kvinner. Han mener at nå er OLs alpinprogram helt på bristepunktet. Dersom det ikke blir arrangert full pakke med renn torsdag, fredag og lørdag, står noen av øvelsene i fare for å bli strøket fra OL-programmet.

Tøffe forhold

Gjerder i luften, partytelt og varmetelt tar av, busser har problemer med å holde seg på veien og nødvarslene om sterk vind hagler inn på telefonene. Personer som blir truffet av flyvende gjenstander må på sykehus.

I tillegg stadig nye utsettelser.

Onsdag var det slalåm og skiskyting for kvinner som ble værofre. I tillegg er storslalåm kvinner og utfor menn allerede utsatt. Snowboard slopestyle var grensen til det farlige da det ble arrangert mandag. Flere av jentene falt stygt.

Kombinert-kuling

Utrolig nok ble det avviklet en kombinertkonkurranse onsdag. Hoppbakken har god vindskjerming. Men når det ble såpass mye vind som nå er det snakk om bingo i bakken. Jørgen Graabak, olympisk mester fra Sotsji i 2014 er ikke nådig når han skal si sin mening om mesterskapet.

– Jeg skjønner at folk spør hvorfor Pyeongchang fikk OL. Vi visste vinden da vi kom hit og var forberedte på det. Men det er synd at det er slik. I Pyeongchang kan du ha OL i bob og isdans, sa Graabak som mener at vinden ødela hans mulighet.

De norske utøverne fortvilte etter hopprennet. På spørsmål om man kanskje burde vurdert et annet sted som arrangørby svarer Norges beste i kombinert, Jarl Magnus Riiber:

– Det kan se ut slik når både skiskyting og alpint blir avlyst, sier han før han legger til at det ikke er noe i veien med anleggene i seg selv.

Tåler snart ikke mer

Alpinistene tåler ikke så mange flere utsettelser. Tidligere OL-deltager for Norge i alpint, Atle Skårdal, er rennleder jo kvinnenes øvelser i Pyeongchang. Etter at det på OLs sjette dag er det bare avviklet ett eneste renn (kombinasjonen for menn), var han i ferd med å bli litt frustrert.

– Vi tåler ikke så mange flere utsettelser før det blir trøbbel med å avvikle hele alpinprogrammet. Men det er strengt tatt ikke noe problem dersom vi får avviklet renn torsdag, sa Skårdal til Aftenposten onsdag kveld lokal tid.

Det betyr altså at dersom det har vært umulig å arrangere rennene før OL-ilden slukkes, blir det strøket. Ingen medaljer blir delt ut, og utøvere som har trent og forberedt seg i årevis, reiser hjem uten å ha fått muligheten til å oppfylle drømmer.

Han har fått mange reaksjoner fra utøvere og ledere på forholdene. Men han vil ikke ha noen mening om det var riktig å legge lekene til Pyeongchang. Et sted som fra før er kjent for sine utfordrende værforhold.

– Været er det ikke mulig å gjøre noe med. Beslutningen om å legge OL hit er tatt på et helt annet nivå enn det vi er. Så dersom det er noen som vil klage på det, får de heller kjefte på noen andre enn oss, sier Skårdal.

Heiberg evaluerte Pyeongchang

En av de man eventuelt skal kjefte på, er mannen som var med på å tildele OL til Sør-Korea og Pyeongchang: Norges tidligere IOC-topp, Gerhard Heiberg.

– Visste dere at det kunne være vanskelige værforhold da dere la OL til Pyeongchang?

– Nei. Jeg var opprinnelig formann i evalueringskomiteen for lekene i 2010. Da søkte Pyeongchang første gangen. Da gikk vi inn og så på vær og forhold. Vi fant aldri slike forhold som nå. Vi går alltid inn og ser på været. Det er en viktig del av evalueringen, sier Heiberg til Aftenposten.

Han synes det er synd for både arrangører og utøvere at det er blitt slik.

– Jeg synes dette er trist å se, men jeg vet at arrangøren jobber dag og natt for å finne løsninger. Pengene spiller ingen rolle. Det gjøres alt for ikke å risikere at øvelser ikke blir arrangert, sier den tidligere IOC-toppen.

Øvrebø evaluerer etterpå

Sjefen for den norske troppen og toppidrettssjef Tore Øvrebø vil ikke ha noen sterk mening nå om hvor egnet det er å arrangere olympiske leker en plass hvor kulde og vind har påvirket de fleste utendørsøvelsene.

Han har nok med å holde orden på det som skjer.

– Vi evaluerer i etterkant av alle mesterskap. Derfor har vi heller ingen slike tanker akkurat nå. Vi er her og nå, og da handler det om å takle alt på best mulig måte. Vi må bare holde fokus og beholde konsentrasjonen og gjøre det beste ut av konsentrasjonen, sier Øvrebø til Aftenposten.

Langrenn sliter også

Det er ikke bare de mer ekstreme idrettene som er blitt vindutsatt. Langrennsløperne har hatt sine problemer. Spesielt på sprinten kunne vinden ha påvirket resultatlisten.

– Dersom en løper hadde fått en kraftig vindkule på sprintprologen, ville det betydd 10 sekunder ekstra i løpstid. Det er mye, sa Arild Monsen etter at sprinten var avviklet på en langrennsstadion hvor alle flagg sto rett ut fra stangen.

Og for ordens skyld. Nå er det meldt bra vær torsdag og fredag. Men til helgen skal det ifølge koreanske medier igjen blåse opp. Helgen som kommer kan bli vindfull.